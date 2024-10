Ricardo Marques quer apurar contrato da Emsurb e empresa que fará Natal Iluminado

Vereador Ricardo Marques pede apuração de contrato milionário entre Emsurb e empresa que fará o Natal Iluminado

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) apresentou nesta quarta-feira, 2 de outubro, durante seu discurso na Câmara Municipal de Aracaju, o contrato feito recentemente pela gestão municipal para a realização do Natal Iluminado 2024. Chamou atenção do parlamentar o valor do contrato que saltou de R$ 2.9 milhões em 2023 para mais de R$ 10 milhões neste ano.

“Desde 2022 eu venho fiscalizando a colocação de iluminação na ruas de Aracaju. Em 2022, o contrato foi de R$ 2.7 milhões, um valor já muito alto, levando em consideração que o projeto é feito em parceria público-privado com Fecomérico e Energisa. Em 2023, o valor passsou para R$ 2.9 milhões e agora subiu para R$ 10.026.782,58 milhões. Um aumento de mais de 300%. Levarei o caso para o Ministério Público e Tribunal de Contas para que seja apurado”, disse o vereador.

Ricardo Marques lembrou que os contratos milionários têm chamado a atenção, como o do lixo de mais de quase R$ 100 milhões que foi assinado recentemente em caráter emergencial, já que a prefeitura alegou que não teve tempo hábil para fazer a licitação.

Texto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto: Gilton Rosas