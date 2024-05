Ricardo Marques solicita contratação de mais pediatras para desafogar UPA Zona Sul

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) esteve no Hospital Municipal Fernando Franco, UPA Zona Sul de Aracaju. Durante fiscalização, ele constatou a aflição de mães e pais em busca de atendimento pediátrico para seus filhos. O hospital estava superlotado e o acolhimento deficiente por causa da alta demanda.

“Encontrei mais de 40 crianças no espaço de acolhimento misturadas com pacientes adultos. No local tinha apenas um médico pediatra no consultório. Outros dois estavam nos leitos de retaguarda, onde ficam as crianças em observação. No momento da fiscalização quatro crianças aguardavam transferência para UTI. Apesar dessa situação quero ressaltar que o Hospital Fernando Franco tem a única urgência pediátrica que não restringiu o atendimento, apesar da superlotação”, disse o vereador.

O vereador Ricardo Marques alerta que a situação deve se agravar com a fumaça do período de festas juninas. Ele também encaminhou algumas sugestões para aliviar a aflição das mães e dos pais com seus filhos.

“Desde abril que venho alertando sobre esse problema da sazonalidade e da necessidade de antecipar um plano de contingência conjunto entre o Governo do Estado e Prefeitura de Aracaju. Por isso sugeri contratação de mais profissionais, ampliação de leitos de pequena, média e alta complexidade. Também acho necessário um trabalho massivo para informar e orientar sobre a ampliação do atendimento nas UBS, e avaliar a possibilidade de abrir nos fins de semana”, finalizou Ricardo Marques.

Texto e imagem Fredson Navarro