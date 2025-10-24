Ricardo Souza, executivo que impulsionou iFood e Sympla chega a Aracaju para evento

Nos dias 6 e 7 de novembro, Aracaju será palco de um dos encontros mais aguardados do calendário empresarial sergipano. O executivo Ricardo Souza, nome de destaque no ecossistema de inovação do país e ex-chefe executivo do Grupo Movile, desembarca na capital sergipana para compartilhar experiências e estratégias que impulsionaram startups como iFood, Sympla, PlayKids, Wavy, Leiturinha, Maplink e Ingresso Rápido. As inscrições podem ser feitas através do site: https://lp.usebu.ai/imersaoiaaracaju

O Encontro de Crescimento Empresarial com Ricardo Souza é promovido pelo grupo MOBILi, por meio da empresa BÜ Smart, e conta com o apoio do BNI Sergipe. O evento é voltado a empresários, líderes e gestores interessados em acelerar resultados e transformar negócios locais em referências nacionais.

Com uma abordagem prática, Ricardo Souza apresentará cases reais de escala e inovação, relatando bastidores de sua trajetória como peça-chave no crescimento das maiores startups do Brasil.

“É um privilégio poder contribuir com o ecossistema empresarial de Sergipe. O Brasil tem um potencial gigantesco e vejo em Aracaju um polo de inovação em ascensão. Minha missão é mostrar, na prática, como modelos vencedores podem ser adaptados para a realidade das empresas daqui, gerando crescimento e relevância”, afirma Ricardo Souza.

O que o público pode esperar

Durante os dois dias de imersão, os participantes terão acesso a:

Estratégias e bastidores do crescimento exponencial de grandes startups;

Ferramentas de gestão, inovação e aceleração empresarial;

Networking qualificado com empresários e formadores de opinião;

Insights práticos para superar desafios e aproveitar oportunidades de mercado.

O encontro é recomendado para CEOs, diretores, gestores e empreendedores que buscam diferenciais competitivos e inovação aplicada ao dia a dia de suas empresas.

Serviço

Evento: Encontro de Crescimento Empresarial com Ricardo Souza

Data: 6 e 7 de novembro

Local: Aracaju (SE)

Inscrições: https://lp.usebu.ai/imersaoiaaracaju

Realização: BÜ Smart

Apoio: BNI Sergipe

Sobre Ricardo Souza

Referência em inovação e crescimento, Ricardo Souza foi executivo-chefe do Grupo Movile, onde liderou a expansão de startups que revolucionaram seus segmentos no mercado brasileiro. É reconhecido por desenvolver modelos de negócio disruptivos e estratégias de crescimento exponencial.

Sobre a BÜ Smart

A BÜ Smart é uma empresa de tecnologia que desenvolve uma plataforma de inteligência artificial voltada para potencializar resultados empresariais e agregar valor às marcas, ajudando empreendedores a escalar seus negócios.

Sobre o BNI Sergipe

O BNI (Business Network International) Sergipe integra a maior rede global de networking empresarial, promovendo conexões qualificadas e crescimento mútuo entre empresas de todos os portes.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.