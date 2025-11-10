Ricardo Souza faz sucesso em imersão e provoca impacto nos empresários sergipanos

O executivo Ricardo Souza, referência nacional em inovação e aceleração de negócios, conquistou os empresários sergipanos durante imersão realizada na última semana, em Aracaju. O encontro, marcado por momentos de troca intensa e aprendizado prático, destacou como a inteligência artificial pode ser uma aliada estratégica para impulsionar resultados e transformar modelos de gestão.

Com uma metodologia dinâmica e inspiradora, Ricardo levou os participantes a refletirem sobre o futuro das empresas diante das novas tecnologias, reforçando a importância de adaptar-se às mudanças e aproveitar o potencial da IA para otimizar processos e fortalecer a tomada de decisão.

O sucesso do evento foi medido pelo entusiasmo e pelas percepções dos empresários, que saíram da imersão com novas ideias e a certeza de que inovação é um caminho acessível e necessário.

