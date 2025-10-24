Ricardo Souza traz mentoria solidária para o Rotary Club de Aracaju

O projeto “Empreendedor do Bem”, do Rotary Club de Aracaju Nova Geração, vai receber um convidado especial: Ricardo Souza, nome de destaque nacional em inovação e aceleração de startups. Ele é responsável por impulsionar empresas como iFood, Sympla, PlayKids, Wavy, Leiturinha, Maplink e Ingresso Rápido.

Souza desembarcará em Aracaju e no próximo dia 5 de novembro, promove mentoria gratuita sobre o papel da inovação e da inteligência artificial no crescimento de pequenos empreendimentos, a um dos microempreendedores atendidos pela iniciativa do Rotary.

Inovação para empresários

Já nos dias 6 e 7 de novembro, ele conduzirá uma imersão, no Arcus Hotel, na Atalaia, para empresários que buscam transformar resultados. Uma grande oportunidade para a troca de experiências com estratégias de crescimento e inovação, para os que desejam impulsionar seus negócios.

