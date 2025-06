Shopping RioMar apresenta Expo Amor em Cena: moda, romantismo e K-pop

Mostra acontece no RioMar, com produção do curso de moda do Senac Itabaianinha

Nos últimos anos, o mundo vem assistindo a um fenômeno cultural de proporções globais chamado ‘hallyu’ ou “onda coreana”. Originado na Coreia do Sul, o termo descreve a expansão internacional da cultura pop asiática, especialmente por meio de séries, filmes, música (como o K-pop) e moda. Essa influência ultrapassou fronteiras e se firmou como uma força criativa que inspira jovens e marcas em todos os continentes.

A estética dos doramas — os dramas televisivos coreanos — vem ganhando cada vez mais espaço nas plataformas de streaming e, consequentemente, moldando novas referências de comportamento e estilo. Com figurinos cuidadosamente construídos, que unem tradição e modernidade, essas produções encantam por sua delicadeza, sofisticação e simbolismo. No Brasil, a popularidade das séries produzidas na Coreia cresce a cada temporada, impulsionando também a busca por looks que mesclam romantismo, minimalismo e identidade cultural.

Inspirado nesse movimento e no clima do Dia dos Namorados, o RioMar Aracaju apresenta a Expo Amor em Cena. A mostra mergulha no universo das séries coreanas, trazendo à cena a moda como expressão cultural.

A exposição, realizada em parceria com o curso Técnico em Estilismo e Coordenação de Moda do SENAC de Itabaianinha, reúne criações desenvolvidas por 14 alunos sob a coordenação de Karinne Sá e orientação de Jéssica Alves. Os looks e acessórios apresentados contam ainda com curadoria especial das lojas do shopping, que possui um mix diversificado de moda para todos os estilos e gêneros.

Completando a experiência estética, a exposição conta com uma instalação de origamis assinada pelo artista Zalberto Lima, que valoriza a arte tradicional japonesa e seus significados simbólicos — como paz, amor e prosperidade —, conectando moda, arte e tradição em uma narrativa sensível e envolvente.

A mostra Amor em Cena permanece em cartaz até o dia 30 de junho, no segundo piso, em dois pontos do shopping: próximo à Decathlon e no corredor da Riachuelo. A expo conta com a parceria das lojas Renner, RCHLO, YouCom, Oh, Boy!, Lacoste, Loungerie e Comparatto. O acesso é gratuito.

Foto João Soares – Lotti+Caldas Comunicação