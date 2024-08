RioMar Aracaju acolhe a mostra ‘DiverCidade: A Arte do Cotidiano [In]visível’

Mostra faz parte do Conexão Juventude 2024, que traz como temas a inclusão e diversidade

A partir do dia 30 de agosto, o RioMar Aracaju será cenário da exposição fotográfica ‘DiverCidade: A Arte do Cotidiano [In]visível’. A mostra é o resultado da Oficina de Fotografia e Audiovisual ‘Lentes: Olhares da Cidade’, um dos cursos de férias promovidos pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM) durante o mês de julho. Sob a orientação do fotógrafo Vitor Cruz e do realizador audiovisual e também fotógrafo Marcel Magalhaez, a oficina proporcionou aos participantes uma imersão tanto em teoria quanto em prática fotográfica, com atividades realizadas no Centro de Aracaju.

O projeto também incentivou os jovens a observarem com um olhar mais atento e sensível os bairros onde vivem ou por onde transitam diariamente. A partir dessa perspectiva, os participantes capturaram a arte nas diversas facetas do cotidiano, resultando em imagens que provocam reflexões sobre a cidade, seus acessos, negações, e o valor histórico e cultural do espaço urbano. A exposição destaca a relação dos novos fotógrafos com a cidade, explorando temas como pertencimento e participação no tecido social dessa ‘DiverCidade’.

A exposição é uma das atividades do Conexão Juventude 2024, que neste ano traz como tema a união de dois elementos marcantes e relevantes para as juventudes espalhadas nos Institutos JCPM: diversidade e inclusão. Esta fusão trouxe um conceito que dialoga sobre as cidades ocupadas por essa juventude, suas perspectivas religiosas, orientação sexual, bagagem e tradição cultural, traços genéticos, entre outros.

Aberta ao público em geral, das 10h às 22h, no Piso L1, próximo à Kalunga, a mostra é um convite à reflexão e à apreciação do cotidiano urbano, pelas lentes dos jovens do IJCPM Aracaju, entre eles: Fhelipe Matos, Guiga Reis, Analua, Pedro Amorim, Helena Maria, Vitória Sales, Karolaine DNE, Letícia Tavares, José Gabriel e Kayline Carvalho.

Foto. José Gabriel

