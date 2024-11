RioMar Aracaju anuncia a chegada do Papai Noel nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (14), o mall abre oficialmente a temporada natalina. Em sua Fábrica de Bolos, o Bom Velhinho irá promover encontros inclusivos e momentos mágicos para toda a família

A magia e o encanto da época natalina chegam ao RioMar Aracaju em grande estilo! No dia 14 de novembro, às 19h, o shopping se transformará em um cenário de sonhos para a chegada mais aguardada do ano: a do Papai Noel. Envolvido por uma atmosfera de luzes, alegria e emoção, o Bom Velhinho fará sua aparição acompanhado por seus fiéis assistentes e personagens encantadores, prometendo uma noite repleta de momentos inesquecíveis para toda a família.

Neste ano, além de espalhar sorrisos e calor humano, Papai Noel chega para dar um toque especial aos preparativos da festa que encerra as comemorações dos 35 anos do primeiro shopping sergipano. Em meio à decoração deslumbrante, o destaque ficará por conta da Fábrica de Bolos do Papai Noel, um espaço mágico e acolhedor onde o Bom Velhinho receberá os visitantes para fotos e a entrega das tradicionais cartinhas com os pedidos de presente.

A partir do dia 14 de novembro, o público poderá visitar a Fábrica de Bolos, localizada no piso L2, em frente à Camicado, e mergulhar na energia festiva que só o Bom Velhinho pode proporcionar. O atendimento acontece de terça a domingo, das 14h às 20h. O acesso será gratuito, mediante cadastro no App RioMar Aracaju.

Pensando em acolher a todos de maneira inclusiva, o RioMar Aracaju preparou uma Sessão Acessível, preparada especialmente para pessoas neurodivergentes. Diariamente, das 14h às 14h30, o ambiente será cuidadosamente ajustado, com som e luzes reduzidos para proporcionar mais conforto às pessoas sensíveis a estímulos visuais e auditivos. Essa iniciativa busca garantir que todos possam viver a magia do Natal de forma tranquila, reforçando o compromisso do shopping com a inclusão e o bem-estar de todos os visitantes.

Foto Thiago Melo/João Soares

