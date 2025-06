RioMar Aracaju celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente com ação sustentável

A iniciativa acontece nesta quinta-feira destacando a importância do consumo consciente para o ecossistema

A crescente preocupação com os impactos da indústria no planeta e a necessidade urgente de adotar práticas sustentáveis para preservar os ecossistemas têm feito do meio ambiente um dos temas mais debatidos na sociedade moderna.

Inspirado por essa reflexão global, a Rádio Jovem Pan, em parceria com o RioMar Aracaju, promove nesta quinta-feira, 5 de junho — data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente —, uma ação educativa que destaca a importância da sustentabilidade, do consumo consciente e do fortalecimento da agricultura familiar.

A programação convida os clientes do shopping a repensarem seus hábitos de consumo e os impactos que tais escolhas provocam no meio ambiente. O foco principal da ação será a tradicional Feirinha de Orgânicos, que integra o mix de serviços do RioMar e oferece alimentos frescos, livres de agrotóxicos e cultivados por pequenos produtores locais.

Mais do que uma alternativa de alimentação saudável, o consumo de orgânicos representa uma escolha consciente que contribui para a preservação ambiental, reduzindo o uso de defensivos químicos, fortalecendo a economia local e promovendo geração de renda para agricultores familiares.

A ação acontece das 16h às 18h, na entrada do E1, onde funciona a feira Seu Orgânico, que opera regularmente no shopping às terças, quintas e sábados, das 16h às 20h.

De acordo com Vivianne Andrade, coordenadora de Sustentabilidade do RioMar Aracaju, o consumo de alimentos orgânicos é uma ferramenta eficaz na proteção ambiental. “Ao optarem por esses produtos, os consumidores contribuem diretamente para a redução dos impactos ambientais associados à produção agrícola convencional. A prática reduz o uso de pesticidas, fertilizantes sintéticos e a emissão de gases de efeito estufa, preserva a biodiversidade, além de impactar positivamente a qualidade dos recursos hídricos”, explica Vivianne.

Danielle Sônego, gerente de Marketing do RioMar Aracaju, ressalta a importância da ação como forma de engajar a comunidade para além do consumo. “Acreditamos que o papel de um shopping center vai além da oferta de produtos e serviços. Ao promover ações como essa, alinhadas à agenda ambiental, estimulamos escolhas mais conscientes e mostramos que atitudes simples, como preferir alimentos orgânicos, geram impacto real no presente e no futuro do nosso planeta”, afirma Danielle.

Parceria com a Jovem Pan

Durante a ação, a presença da Peruinha da Pan trará ainda mais leveza e interação ao público. A equipe da Jovem Pan vai estar no local da feira orgânica convidando os clientes a participarem da campanha, distribuindo ecobags personalizadas e panfletos em papel semente que, além de informativos, podem ser plantados, reforçando o ciclo sustentável e reduzindo resíduos. A iniciativa é uma oportunidade de celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente com atitudes práticas que valorizam a natureza e deixam um legado positivo para as próximas gerações.

Lotti+Caldas Comunicação – foto Arthur Soares