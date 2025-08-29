RioMar Aracaju dá início à temporada das crianças com programação especial

Parque do Bolofofos, EnCãotrinhos, Bloquinho Kids, Halloween e Space Roller fazem parte das atrações

O RioMar Aracaju antecipa as celebrações dedicadas às crianças e inaugura a temporada “RioMar Fofura”, que acontece de 29 de agosto a 12 de outubro. O período promete encantar o público com uma agenda repleta de lazer, diversão e experiências inesquecíveis para toda a família.

Entre os destaques da programação está o parque temático exclusivo do Bolofofos, que traz para o shopping os personagens mais fofos do Brasil em um espaço lúdico para crianças de 2 a 13 anos. Outro momento especial será o EnCãotrinho de pets, que reunirá tutores e cães Caramelos (SRD) e Shih Tzu, em momentos de encanto e diversão.

A folia também está garantida com o Bloquinho Kids, que vai agitar a criançada ao som do axé e muita animação. Já no clima do Halloween, o shopping recebe o Desfile Arrepiante, onde bruxinhos e bruxinhas poderão soltar a imaginação em um evento temático cheio de surpresas.

E, para completar a programação, uma atração inédita chega ao empreendimento: o Space Roller, pista de patinação sobre rodas que fez sucesso nos anos 80 e 90 e promete conquistar todas as gerações.

Mais do que uma temporada de eventos, o RioMar Fofura convida o público a viver a magia do universo infantil em um ambiente seguro, divertido e inesquecível.

