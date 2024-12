RioMar Aracaju é eleito o shopping mais amado de Sergipe

Em um ano repleto de celebrações, o RioMar Aracaju fecha 2024 com mais uma conquista para o currículo: foi eleito o shopping mais amado de Sergipe no prêmio Os Melhores do Ano do TAC, que em 2024 celebra sua 10ª edição. Escolhido por votação popular, o RioMar Aracaju obteve mais de 70% dos votos na categoria shopping center, que estreou este ano na premiação, ao lado de destaques em gastronomia e lazer.

Com mais de 6.000 votos registrados entre os dias 2 e 7 de dezembro, o shopping conquistou o coração dos sergipanos, reafirmando sua posição de protagonismo na cena local. Este reconhecimento coroa um momento especial para o RioMar que, neste ano, celebrou 35 anos de história.

A gerente de marketing, Danielle Sônego, destacou a importância do prêmio como reflexo do trabalho incansável da equipe. “Esse reconhecimento nos enche de orgulho e gratidão. É o resultado de uma dedicação constante para oferecer experiências únicas e acolhedoras ao nosso público. O carinho que recebemos, reforça nosso compromisso em sermos mais do que um centro de compras. Somos um espaço que promove encontros, memórias e conexões.”

O superintendente, Jaryo Ramos, também celebrou a conquista e ressaltou o impacto do shopping na economia do estado. “O RioMar Aracaju não é apenas um espaço de lazer e entretenimento, mas também um importante polo de geração de empregos e fortalecimento da economia de Sergipe. No ano em que o empreendimento celebra 35 anos de atividades junto à sociedade sergipana, esse prêmio é a confirmação de que estamos no caminho certo, sempre com o foco no bem-estar da nossa comunidade.”

Com uma trajetória marcada pela inovação e por um olhar atento às necessidades dos sergipanos, o RioMar Aracaju continuará trabalhando para ser o mais querido e referência em lazer, cultura, gastronomia e desenvolvimento econômico.

Foto: Victor Lubambo/Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação