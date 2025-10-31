RioMar Aracaju e Shopping Jardins funcionam neste domingo, em Aracaju

No feriado de Finados, as operações de alimentação e lazer abrem das 12h às 21h
No próximo domingo, 2 de novembro, feriado de Finados, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins estarão funcionando. As operações de alimentação e lazer irão abrir das 12h às 21h, oferecendo diversas opções de gastronomia e entretenimento para o público.
As lojas, âncoras, megalojas e quiosques funcionam das 14h às 20h. Já os restaurantes, clínicas e academias seguem horários próprios, conforme a programação de cada operação.
O cinema acompanha os horários estabelecidos pela Rede Cinemark, com a programação completa disponível nos aplicativos dos shoppings — RioMar Aracaju (Android e iOS) e Shopping Jardins (Android e iOS). Confira os horários para o feriado de Finados:
RioMar Aracaju
Praças de Alimentação: 12h às 21h
Restaurantes Outback, Ferreiro Grill, Madero e Camarada Camarão: conforme programação
Retrô Games: Sábado (01/11) das 10h às 22h l Domingo (02/11) das 14h às 20h
Game Station, Balacobaco Play, Kids Car e Villa Trampolim: 12h às 21h
Cemise: 7h às 20h
GBarbosa: 9h às 20h
SmartFit: 9h às 15h
Shopping Jardins
Praças de Alimentação: 12h às 21h
Tio Armênio, Senzai e Camarada Camarão: conforme programação
GBarbosa: 7h às 20h
Balacobaco Play, Game Station e Kids Car: 12h às 21hFotos: Arquivo JCPM
Lotti+Caldas Comunicação