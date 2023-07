RioMar Aracaju encerra a quarta edição do Rock in RioMar

Em sua última semana, o evento vai contar com a apresentação do Coldplay cover e a presença do roqueiro Supla, fechando uma série de cinco shows de bandas que fazem o line up do rock local

Nesta semana, o público do RioMar Aracaju se despede de mais uma edição do Rock in RioMar – evento que celebra o mês do rock e que brinda os fãs do gênero com grandes atrações locais e nacionais. Após 3 semanas reunindo o público nas praças de alimentação, a versão 2023 do projeto musical chega ao final, com as presenças de Gabriel Góis apresentando o cover do fenômeno mundial, Coldplay, e a atração do rock nacional, o paulistano Supla.

Gabriel Góis traz o Especial Coldplay

Com 13 anos de estrada, o sergipano Gabriel Góis é destaque nos embalos de grandes celebrações que acontecem dentro e fora do estado, a exemplo de Curitiba, Salvador e Milagres, em Alagoas.

Trazendo o pop rock como inspiração, o cantor realiza nesta quinta-feira (27), na Praça de Alimentação Rio, o Especial Coldplay. No palco, a banda apresenta desde clássicos como ‘Viva la Vida’, ‘Yellow’, ‘Paradise’, ‘Fix You’ e ‘Magic’ ao mais recente sucesso do grupo britânico, ‘My Universe’ (feat BTS).

Em sua trajetória, Gabriel conquistou prêmios como o Edital Intercâmbios, Sescanção e no programa Fantástico, em 2012.

Ainda neste ano, Gabriel Góis lança o seu EP autoral intitulado Neon, que traz como influência o pop indie dos anos de 1980, uma marca registrada do cantor.

Sexta tem Supla no Rock in RioMar

E encerrando a temporada do rock, que teve início em 13 de julho, o paulistano Supla sobe ao palco da Praça de Alimentação Mar, na sexta (28), como atração nacional da 4ª edição do Rock in RioMar.

Com uma voz marcante e um estilo próprio, Supla vai interpretar grandes sucessos como ‘Humanos’, ‘Garota de Berlim’, ‘Japa Girl’, ‘O Tempo não vai Curar’, ‘Ao Som que eu Vivi’, entre outros. Ao lado de seus músicos, o roqueiro promete agitar o público sergipano durante uma hora e trinta de um show inesquecível.

A apresentação do roqueiro fecha uma série de cinco shows de bandas que fazem o line up do rock local como Násio, Guns n’ Roses cover, Sgt. Mostarda, Caçadores da Nostalgia Alheia e Coldplay cover. As apresentações de quinta e sexta acontecem às 19h e o acesso é gratuito. Um programa indicado para toda família.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação