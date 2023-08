RioMar Aracaju lança campanha alusiva ao Dia dos Pais

Inspirado nos homens mais incríveis de nossas vidas, o RioMar Aracaju preparou uma programação perfeita para celebrar o Dia dos Pais. Dentro do roteiro de homenagens, o shopping promove o Clube do Paizão, com atrações que irão agradar não só aos papais, como também a toda família.

Durante todo o mês de agosto, de 3 a 27, o RioMar será palco de várias manifestações que envolvem o universo masculino, como bem-estar, exposição de carros antigos e supermáquinas, workshop de drinks, um esquenta para o Moto Fest e uma animada edição do Sarauzin. Além da vasta programação, o empreendimento vai sortear 3 motos elétricas, que vão deixar o papai ainda mais conectado com o mundo moderno.

O Clube do Paizão vai promover dentro e fora do shopping grandes ações que prometem transformar o mês dos pais em momentos especiais, cercado de experiências que prometem atrair o público de todas as gerações.

Clube do Drink

O espaço localizado no piso L1, ao lado do Madero, foi projetado para receber o público que aprecia bons drinks e vinhos. A estrutura contempla uma loja de bebidas variadas, que irá funcionar no mesmo horário de atendimento do shopping. O espaço também acolhe o Hidden, inspirado no famoso bar da capital, onde o cliente poderá desfrutar de deliciosos drinks elaborados por experts em coquetelaria. O Hidden estará aberto ao público de 3 a 25 de agosto, nos seguintes dias e horários: quarta a sábado, das 16h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h. Acesso gratuito.

O espaço também irá oferecer workshop de drinks ministrado pelos bartenders do Hidden, para o público que deseja aprender ou aprimorar a arte de preparar bebidas especiais. O curso acontece nos dias 10, 17 e 24 de agosto, às 19h. Para participar basta realizar compras no RioMar Aracaju Online ou SuperApp RioMar Aracaju, para ganhar o ingresso do workshop. O acesso é mediante agendamento e é necessário ter mais de 18 anos.

Clube Retrô

Entre os dias 3 e 6 de agosto, o shopping abre espaço para os apaixonados pelo estilo retrô, em parceria com o grupo Antigos do Farol. A exposição acontece na Arena RioMar, localizada ao lado da loja Camicado, no piso L2, com a apresentação de 20 carros. Além das relíquias, a mostra vai trazer bicicletas e motos antigas, vinil e decoração vintage dos anos 40, 50, 60 e 80. A expo estará aberta ao público de quarta a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 21h. O acesso é gratuito, mediante download do SuperApp RioMar Aracaju

Exclusivamente no sábado, dia 5, o público poderá conferir uma mostra inédita de caminhões antigos, que acontecerá na área do estacionamento, em frente ao Deck Park, das 16h às 20h. O acesso é gratuito, mediante cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Super Carros

Para os amantes de carros superesportivos e de luxo, o shopping reúne cerca de 18 máquinas entre as marcas Ferrari, Mercedes, Audi, Mustang, Porsche e BMW. A mostra acontece em parceria com o Super Carros Sergipe Clube, de 10 a 13 de agosto, na Arena RioMar, ao lado da loja Camicado, no horário das 10h às 22h. O acesso é gratuito, mediante download do SuperApp RioMar Aracaju.

Esquenta Moto Fest

O evento vai reunir os amantes do motociclismo e o público apaixonado por motos, para uma prévia do Aracaju Moto Fest. O esquenta acontece nos dias 19 e 20 de agosto, na área externa do shopping, em frente ao Deck Park, com exposição de diversos exemplares do que há de melhor no universo das duas rodas, uma estrutura completa de food trucks, cervejas Uçá e muita música. O acesso é gratuito, mediante cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Saurazin

Para os papais amantes de uma boa roda de samba com pop, o RioMar Aracaju preparou um show especial. No dia 26 de agosto, na área externa do shopping, acontece a 28ª edição do Sarauzin, com a apresentação da banda sergipana Clube do Samba. Os ingressos limitados já estão à venda através do @soudoclube, Houze da @sejabazico, com os embaixadores oficiais do Clube ou no SuperApp RioMar Aracaju, a partir do dia 9 de agosto.

Clube Bem-Estar

Com o objetivo de estimular e promover a integração, saúde e bem-estar, o shopping, em parceria com o Exército Brasileiro, será o ponto de largada e chegada da 23ª edição da Corrida e Caminhada Duque de Caxias. A concentração dos atletas acontece na área externa do RioMar, no dia 27 de agosto, às 7h. O acesso é mediante aquisição do kit de corrida que poderá ser feita no SuperApp do RioMar Aracaju a partir do dia 9 de agosto.

Sorteio de 3 motos elétricas

E para que o Dia dos Pais seja ainda mais especial, o RioMar Aracaju preparou um sorteio que vai deixar o presente do papai ainda mais especial. As compras realizadas entre os dias 1º a 20 de agosto, no valor de R$150,00, podem participar do sorteio para concorrer a 3 motos elétricas. Para fazer parte da promoção basta realizar o download do SuperApp RioMar Aracaju e cadastrar os cupons fiscais para gerar o número da sorte. O cadastro dos cupons será válido a partir do dia 3 de agosto. Para as compras realizadas através do RioMar Aracaju Online ou SuperApp RioMar Aracaju os pontos valem o dobro.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação