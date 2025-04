RioMar Aracaju lança campanha especial de Dia das Mães com sorteio de carro

O RioMar Aracaju já entrou no clima do Dia das Mães, uma das datas mais significativas para o varejo brasileiro e preparou uma campanha especial que promete movimentar o centro de compras, além de fortalecer os laços com seus clientes.

Neste ano, o shopping vai além do tradicional e escolheu um prêmio que é o verdadeiro objeto de desejo das mães modernas e vai sortear um carro BYD Dolphin Mini. Com design arrojado, 100% elétrico, autonomia de 280 km (segundo o Inmetro), câmera de ré e carregador de celular por indução, o veículo alia inovação, praticidade e consciência ambiental — atributos que dialogam com o estilo de vida das mães que estão sempre em movimento, conectadas com a modernidade e atentas ao futuro do planeta.

A promoção acontece de 25 de abril a 18 de maio. A cada R$ 250 em compras nas lojas e quiosques do shopping, o cliente terá direito a um número da sorte. Para participar, basta baixar o aplicativo do RioMar Aracaju (disponível para Android e iOS), cadastrar as notas fiscais e fazer o upload das fotos dos comprovantes de compra, seguindo as orientações do sistema. O regulamento completo está disponível no app e a campanha conta com a devida autorização do Ministério da Fazenda.

O desejado BYD Dolphin Mini 100% elétrico, estará em exposição no Piso L1 do shopping, em frente ao CEAC, permitindo que os clientes confiram de perto todos os detalhes do carro dos sonhos. No mesmo local, um ponto de informações estará disponível com promotoras preparadas para tirar dúvidas sobre o regulamento da campanha e auxiliar os participantes que tenham dificuldades no cadastro das notas fiscais no aplicativo.

“A campanha de Dia das Mães deste ano foi pensada para criar uma experiência de compra envolvente e significativa, reforçando valores como inovação, mobilidade inteligente e sustentabilidade, qualidades que tornam o Dolphin Mini o presente ideal para celebrar aquelas que fazem tudo por amor”, ressalta Daniele Sônego, gerente de Marketing do RioMar Aracaju.

Assessoria de imprensa

Lotti+Caldas Comunicação – Foto GettyImages