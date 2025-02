RioMar Aracaju oferece opções de lazer para quem busca um Carnaval longe da folia

Para quem deseja aproveitar o fim de semana carnavalesco em família ou longe da folia, o RioMar Aracaju reúne diversas opções de lazer e entretenimento. O shopping oferece atrações para todas as idades, desde exposições imersivas até experiências gastronômicas e atividades recreativas.

Entre os destaques do empreendimento, as opções de lazer para crianças estão em alta. No Piso L2, ao lado da Camicado, a exposição inédita Oceano Vivo combina imagens reais, ilustrações e animações em 3D, proporcionando uma experiência interativa sobre a vida marinha. O acesso é mediante bilheteria e os ingressos podem ser adquiridos na entrada do evento ou através do App RioMar Aracaju (Android e iOS).

A Praça de Eventos Rio reúne o Circuito Masha e o Urso, que conta com brinquedos infláveis como tobogã, pula-pula e escorregador. Outra opção para as crianças é a Doceria do Garfield, parque inédito inspirado na icônica animação. O espaço temático apresenta um circuito de brinquedos exclusivos e uma cenografia interativa que remete ao universo do gato mais famoso do mundo.

O shopping também dispõe de diversas opções de lazer como a Vila Trampolim, Exit Game, Game Station, Bear Plush, Kids Car e Balacobaco. Para os amantes do cinema, o Cinemark exibe as estreias da semana, incluindo os filmes Attack on Titan: O Último Ataque, O Homem-Cão, Último Alvo e Um Completo Desconhecido.

Já no segmento gastronômico, os clientes podem aproveitar as opções da Casa Alemã, Outback, Madero, Camarada Camarão e Ferreiro, além das operações fincadas nas praças Rio e Mar.

Horário de funcionamento no Carnaval

Fique de olho no horário de funcionamento do shopping para aproveitar ao máximo as opções de lazer que o RioMar oferece. No sábado, 1º de março, âncoras e megalojas abrem das 09h às 22h. Já as praças de alimentação, lazer e demais lojas e quiosques, das 10h às 22h. No RioMar, a Clínica Cemise funciona das 06h às 22h.

No domingo (2), alimentação e lazer abrem das 12 às 21h, âncoras e megalojas das 13h às 21h e demais lojas e quiosques, das 14h às 20h. A Clínica Cemise RioMar opera das 12h às 20h.

Na segunda e terça-feira de Carnaval, o shopping opera apenas com as praças de alimentação e lazer, das 12h às 21h. Na Quarta-feira de Cinzas, âncoras e megalojas abrem das 09h às 22h, alimentação, lazer e demais lojas e quiosques, das 10 às 22h. A Clínica Cemise RioMar funciona das 06h às 22h.

Fotos: Divulgação/João Soares

Lotti+Caldas Comunicação