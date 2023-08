RioMar Aracaju promove campanha especial com sorteio de três motos elétricas

Compras no valor de 150 reais dão direito a um número da sorte para concorrer a três motos elétricas da marca Muuv

No próximo domingo, é dia de celebrar as pessoas que, de maneira amorosa, assumem a educação de filhos, netos, sobrinhos e afilhados. E para marcar uma data tão especial, o RioMar Aracaju preparou uma campanha à altura dos verdadeiros homens da nossa vida.

As compras nas lojas físicas e online realizadas entre os dias 01 e 20 de agosto, no valor de R$150,00, podem participar do sorteio para concorrer a 3 motos elétricas da marca Muuv, nas cores vermelha, azul e preta.

Para ter a chance de ganhar um dos prêmios, após as compras é só realizar o download do SuperApp RioMar Aracaju e cadastrar os cupons fiscais para gerar o número da sorte. A oportunidade de ser sorteado duplica, se as compras forem realizadas através do RioMar Aracaju Online ou SuperApp RioMar Aracaju.

Caso o cliente sinta alguma dúvida no cadastro das notas fiscais, poderá solicitar informações no Ponto de Validação, localizado em frente ao Ceac. Lá, uma promotora estará disponível, no horário de funcionamento do shopping, para atender, tirar dúvidas e ajudar no processo do cadastro, caso haja necessidade.

O cadastro poderá ser realizado até o dia 21 de agosto e o sorteio acontecerá no dia 23, às 16h, pela Caixa Econômica Federal. Para conferir o regulamento da campanha acesse https://riomararacajuonline.com.br/conteudo/ .

Sobre a Scooter Muuv Beach 4S

O modelo que será sorteado pelo RioMar Aracaju, é adequado para quem gosta de curtir a vida sobre duas rodas, de forma segura e sustentável. Ideal para deslocamento dentro da cidade, a Scooter Elétrica MUUV Beach 4S é 100% elétrica, recarregável em tomadas comuns, tem potência de 2000w e bateria de 20AH e alcança uma velocidade máxima de até 50km/h. A moto suporta até 150kg, possui baixa emissão de CO² e é silenciosa.

