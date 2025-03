RioMar promove campanha sustentável em celebração ao Dia Mundial da Água

Celebrado anualmente em 22 de março, o Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e do acesso universal à água potável. Para reforçar essa conscientização, o RioMar Aracaju realiza uma campanha sustentável em parceria com a Humana Brasil, através do projeto Repense e Reuse.

Na sexta-feira, 21 de março, o shopping promove uma mobilização para arrecadação de roupas usadas, incentivando a economia circular e a reutilização de têxteis. A ação oferece um incentivo especial: a cada 10 peças de roupas doadas (exceto roupas íntimas) e mediante cadastro no App RioMar Aracaju, o participante receberá uma necessaire.

A campanha acontece das 14h às 18h ou enquanto durar o estoque, na Portaria D (próxima à Casa Alemã), onde está localizado um dos coletores têxteis instalados no shopping. A ação é limitada a uma necessaire por CPF.

Desde sua instalação em outubro do ano passado, os pontos de coleta já arrecadaram mais de 1,5 tonelada de roupas. A iniciativa também gera impacto ambiental positivo, promovendo a economia de recursos naturais. Em 2024, foram alcançados os seguintes resultados:

Redução na emissão de CO2: 6,7 toneladas;

Economia de água: 6.000m³;

Economia de pesticidas: 330 kg;

Economia de fertilizantes: 660 kg.

Para 2025, os dados parciais já demonstram avanços significativos:

Redução na emissão de CO2: 5,2 toneladas;

Economia de água: 5.154m³;

Economia de pesticidas: 258 kg;

Economia de fertilizantes: 515 kg.

Sobre o Repense e Reuse

Criado pela Humana Brasil em 2021, o Repense e Reuse é um projeto voltado para o desenvolvimento sustentável, com foco na economia circular e na responsabilidade social. A iniciativa atua na coleta e gestão de têxteis usados, alinhando-se às estratégias globais para redução do desperdício e promovendo a extensão da vida útil dos materiais. Por meio desse trabalho, o projeto executa um serviço público de coleta seletiva, priorizando critérios ambientais e sociais.

Através da parceria com a Humana Brasil, o RioMar Aracaju reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e convida os clientes a fazerem parte dessa iniciativa, contribuindo para um futuro mais consciente e equilibrado.

