RioMar Aracaju promove temporada de férias com pista de patinação

Uma temporada congelante envolve as férias de inverno no RioMar Aracaju. Em clima de muita aventura e diversão, a sensação do momento no shopping é a pista de patinação Iceland, localizada na Praça de Eventos Mar. Por lá, crianças e adultos têm a oportunidade de deslizar no gelo ou usar os andadores que auxiliam os pequenos a se equilibrarem, tornando a brincadeira mais segura. A estação gelada tem atraído a garotada em férias que busca uma diversão mais radical.

O passaporte para a diversão pode ser adquirido através da Sympla ou na bilheteria do evento. Para pagamento em dinheiro, o ingresso custa $50,00 por 30 minutos e R$ 70,00 por 1h; no cartão de crédito, o valor passa a R$55,00 por 30 minutos ou R$75,0 por 1h; já o trenó custa R$ 40,00 com direito a 18 voltas pela pista. Crianças de 5 a 12 anos podem entrar sozinhas, desde que os pais ou responsáveis permaneçam do lado de fora da área da patinação no gelo. Confira o regulamento no www.riomararacajuonline.combr

Espetáculos na pista

E como novidade, a partir deste fim de semana, a pista será palco de shows que prometem encantar o público do RioMar. O espetáculo A Princesa do Gelo e os Guardiões Nevados será exibido nos dias 8 e 9, 15 e 16, 22 e 23 de julho, sempre às 16h. Malabarismos, performances artísticas e muita música estarão em cena, para contar uma história cheia de emoção, desafios, superação e final feliz. Para assistir ao espetáculo, o acesso é gratuito.

Após cada espetáculo, as crianças terão encontro marcado com as personagens, para registrar o momento. O meeting acontecerá das 16h30 às 17h30 e o acesso é gratuito, mediante cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Serviço

O quê? Pista de patinação no gelo, com apresentação do espetáculo A Princesa do Gelo e os Guardiões Nevados nos finais de semana.

Quando? A pista estará no shopping até 27 de agosto, de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, das 11h às 21h.

Onde? Praça de Eventos Mar – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Datas e horários dos espetáculos? Dias 8 e 9, 15 e 16, 22 e 23 de julho, sempre às 16h, com acesso gratuito. Para o acesso ao meeting será solicitado cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Classificação? Livre.

