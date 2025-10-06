RioMar Aracaju realiza ação alusiva ao Outubro Rosa, em parceria com a SMS

Ação oferece diversos serviços gratuitos ao público feminino, o dia 16 deste mês

Em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama, o RioMar Aracaju promove, até 16 de outubro, uma ação de saúde voltada para a população feminina. A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e oferece atendimento gratuito. O serviço está disponível no Piso L1 do shopping, ao lado da Kalunga, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Durante o período, serão disponibilizados serviços como exame clínico ginecológico e citopatológico do colo do útero (Papanicolau), exame clínico das mamas com encaminhamento para mamografia quando indicado, além do agendamento de mamografias conforme protocolos do Ministério da Saúde. A programação inclui ainda vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos não vacinadas e jovens de 15 a 19 anos, 11 meses e 29 dias, como estratégia de resgate, além da atualização da caderneta vacinal. A ação também contempla atividades educativas sobre prevenção e detecção precoce dos cânceres.

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres, depois do câncer de pele não melanoma, e a principal causa de morte por câncer no público feminino no Brasil. Em 2024, foram estimados 73.610 novos casos da doença no país. A detecção precoce é fundamental para o aumento das chances de tratamento eficaz e cura.

Entre as medidas preventivas recomendadas estão a realização anual da mamografia, a prática regular de atividade física, a manutenção de uma alimentação saudável, o não consumo de álcool e tabaco, além da realização frequente do autoexame das mamas. Essas práticas contribuem para a qualidade de vida e podem fazer diferença em caso de diagnóstico.

A partir de 2025, o governo federal passou a recomendar o acesso à mamografia para mulheres a partir dos 40 anos, com rastreamento priorizado para a faixa de 50 a 69 anos nas unidades de saúde, buscando ampliar o público-alvo com estratégias de prevenção.

Serviço

O quê? SMS oferece serviços ao público feminino, em ação alusiva à campanha Outubro Rosa

Quando? Até 16 de outubro. O atendimento acontece de segunda à sexta, das 10h às 16h.

Onde? Piso L1, ao lado da Kalunga RioMar – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – bairro Coroa do Meio.

Serviços ofertados? Exame clínico ginecológico e citopatológico do colo do útero (Papanicolau); exame clínico das mamas com encaminhamento para mamografia quando indicado; agendamento de mamografias conforme protocolos do Ministério da Saúde; vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos não vacinadas e jovens de 15 a 19 anos, 11 meses e 29 dias e atualização da caderneta vacinal.

Acesso? Gratuito.

