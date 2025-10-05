E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 5 de outubro de 2025
Search

RIOMAR REALIZA PRÉ-CAJU KIDS COM BRINCADEIRAS, SHOWS, SORTEIO DE BRINDES E ACESSO GRATUITO NESTE DOMINGO

  • |  
Pré-Caju Kids 2025 anima a criançada no RioMar Shopping Aracaju - 1

O RioMar Aracaju se transforma em palco para uma animada prévia carnavalesca dedicada ao público infantil. Neste domingo, 5 de outubro, a partir das 16h, a Praça de Alimentação Mar recebe o Pré-Caju Kids, versão mirim da tradicional festa sergipana que promete garantir uma tarde de muita diversão para crianças e famílias. O acesso é gratuito.

A programação apresenta shows musicais de Duda Galvão e do Palhaço Soneca, além de brincadeiras, sorteios de brindes e a presença de personagens infantis  que vão interagir com o público. O evento também conta com cobertura especial do programa Canal Elétrico, para registrar todos os momentos da folia mirim.

Com uma proposta voltada para celebrar a alegria do carnaval de forma lúdica e inclusiva, o Pré-Caju Kids busca reunir famílias em um ambiente seguro e acolhedor. “A ideia é oferecer às crianças uma experiência carnavalesca adaptada à sua linguagem, reforçando o papel do shopping como espaço de lazer e convivência”, destaca Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar Aracaju. O evento faz parte da programação do shopping em comemoração ao mês das crianças e é patrocinado pelo Banese Card, GBarbosa, Petrox e Estância92.

Lotti+Caldas Comunicação – foto divulgação

Leia também