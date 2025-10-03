RioMar Aracaju realiza Pré-Caju Kids com shows, brincadeiras, sorteio de brindes

O RioMar Aracaju se transforma em palco para uma animada prévia carnavalesca dedicada ao público infantil. Neste sábado, 5 de outubro, a partir das 16h, a Praça de Alimentação Mar recebe o Pré-Caju Kids, versão mirim da tradicional festa sergipana que promete garantir uma tarde de muita diversão para crianças e famílias. O acesso é gratuito.

A programação apresenta shows musicais de Duda Galvão e do Palhaço Soneca, além de brincadeiras, sorteios de brindes e a presença de personagens infantis que vão interagir com o público. O evento também conta com cobertura especial do programa Canal Elétrico, para registrar todos os momentos da folia mirim.

Com uma proposta voltada para celebrar a alegria do carnaval de forma lúdica e inclusiva, o Pré-Caju Kids busca reunir famílias em um ambiente seguro e acolhedor. “A ideia é oferecer às crianças uma experiência carnavalesca adaptada à sua linguagem, reforçando o papel do shopping como espaço de lazer e convivência”, destaca Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar Aracaju. O evento faz parte da programação do shopping em comemoração ao mês das crianças e é patrocinado pelo Banese Card, GBarbosa, Petrox e Estância92.

Por Lotti+Caldas Comunicação