RioMar Aracaju recebe a edição 2024 do Casar-Se entre os dias 13 e 16/09

A maior feira de noivos e festas de Sergipe será realizada neste fim de semana reunindo mais de 30 expositores do segmento

Quem está se preparando para subir ao altar, não pode perder a edição 2024 da feira Casar-Se, que acontece no RioMar entre os dias 13 e 16 de setembro, no piso L2, ao lado da Camicado. Presente no mercado há mais de 20 anos, o mais tradicional evento direcionado a noivos e festas de Sergipe tem como objetivo mostrar as últimas tendências do segmento, reunindo um time de experts para apresentar as novidades ao público.

O evento é uma oportunidade imperdível para os noivos que estão em busca dos melhores fornecedores e de condições especiais, em um só lugar. Cerca de 30 expositores com expertise em vestidos de noiva, ternos, alianças e acessórios, decoração, foto e vídeo, buffet, bolo e todos os detalhes para uma celebração inesquecível, estarão à disposição dos visitantes. Durante a realização, o público contará com uma programação que inclui exposições, desfiles e palestras.

Além das atrações, contratos fechados durante o evento, no valor de R$ 300, dá direito a um cupom para concorrer a um vale-viagem no valor de 5 mil reais. O Casar-se estará aberto ao público na sexta-feira e no sábado, das 10h às 22h; no domingo das 14h às 20h e na segunda, das 10h às 22h.

Serviço

O quê? Cerca de 30 expositores se reúnem para apresentar as principais tendências do segmento de casamento e festas e oferecem condições e benefícios exclusivos ao público.

Quando? Dias 13 a 16 de setembro. Sexta e sábado das 10h às 22h; domingo, das 14h às 20h; segunda, das 10h às 22h.

Onde? Piso L2, ao lado da Camicado – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Quanto? Acesso gratuito.

