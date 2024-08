RioMar Aracaju recebe exposição comemorativa ao Dia do Soldado

Promovida pelo 28 BC, a mostra reúne equipamentos utilizados nas missões militares

Até domingo, 25 de agosto, o Exército Brasileiro, por meio do 28º Batalhão de Caçadores RioMar Aracaju realiza exposição em comemoração ao Dia do Soldado. A mostra, que acontece no piso L1, ao lado da Farmácia Pague Menos, oferece ao público a oportunidade de conhecer de perto diversos equipamentos utilizados pelos militares em treinamentos, missões e combates.

Com entrada gratuita, a exposição é uma oportunidade para quem deseja entender mais sobre o trabalho e o preparo dos soldados brasileiros, além de conhecer de perto alguns acessórios que auxiliam os militares nas operações realizadas pela companhia.

Entre os equipamentos em exposição estão diversos tipos de uniformes; mochila operacional, com materiais e kits, que permite que o militar passe 48h abastecido de suprimentos; escudo de acrílico e tonfa, utilizados em operações de garantia da lei e da ordem; ração operacional, que garante a alimentação do militar em missões ou treinamentos; lombada, material usado nas operações GLO (Garantia da Lei da Ordem), além de cordas, bastão luminoso, megafones e coletes.

O lazer das crianças tem espaço garantido dentro da exposição, com oficina de desenhos e o acesso a rádios, para que os pequenos possam conhecer o processo de comunicação adotado pelos militares, em situação de combate. Até o sábado, a mostra atende ao público das 10h às 22h. Já no domingo, o funcionamento acontece das 12h às 21h. O acesso é livre.

Serviço

O quê? Exposição do Exército Brasileiro, em alusão ao Dia do Soldado.

Quando? De 19 a 25 de agosto. Até sábado, das 10h às 22h. No domingo, das 12h às 21h.

Onde? Primeiro piso do RioMar Aracaju, ao lado da farmácia Pague Menos – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Atrações? Exposição de equipamento utilizado pela corporação em missões, treinamentos e combates.

Acesso? Gratuito.

Classificação indicativa? Livre.

