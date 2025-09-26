RioMar Aracaju recebe Feira Literária Infantil com escritores sergipanos

Evento conta com a participação de 24 escritores de Sergipe e a chancela da Literarte-Se e Asas

De 3 a 5 de outubro, o RioMar Aracaju será palco de um evento inédito que celebra a literatura local e o universo infantil. Pela primeira vez, o shopping receberá a Feira Literária Infantil com Escritores Sergipanos, iniciativa que reúne nomes da literatura infantojuvenil e de outros gêneros, com o objetivo de aproximar escritores do público e incentivar o hábito da leitura desde a infância.

Realizada pelo movimento cultural Literarte-Se e pela Academia dos Saberes de Aracaju e da Sustentabilidade (Asas), com apoio do RioMar, da Livraria Escariz, Livraria Leitura e Retrô Games, a feira contará com a presença de 24 autores sergipanos e estará aberta à visitação pública na sexta e sábado das 10h às 22h, no domingo das 14h às 20h.

Durante os três dias de programação, os visitantes poderão participar de sessões de autógrafos com os escritores, contações de histórias, recitais e apresentações musicais. Além disso, haverá feiras de livros da Escariz e da Leitura, uma edição especial do Retrô Games com feirinha geek, jogos e fliperamas, oficinas de slime – nos dias 3 e 4, das 10h às 22h –, o divertido Encontrinho de Labubu – no sábado, dia 4, às 15h – e um campeonato de Lego no espaço do Retrô Games.

Segundo a gerente de marketing do RioMar Aracaju, Danielle Sônego, a feira é uma oportunidade de valorizar a produção literária sergipana e, ao mesmo tempo, oferecer ao público uma experiência cultural completa. “Para o RioMar, sediar esse evento significa reforçar seu compromisso de apoiar a cultura local e de proporcionar momentos que unem aprendizado, lazer e convivência para toda a família”, ressalta a gestora.

O acesso ao evento é gratuito, mediante cadastro prévio no App RioMar Aracaju. A Feira Literária Infantil com Escritores Sergipanos acontece no Piso L2, ao lado da Camicado, e promete encantar leitores de todas as idades.

Conheça os escritores que estarão participando da Feira Literária Infantil com Escritores Sergipanos:

Sophia Nogueira, Gisele Kessia, Cristiane RBM, Patrícia de Carvalho, Romero Crispim, Michelle Carvalho, Marineide Macedo, Telma Costa, Elaine Regina Gomes, Edilma Rainha, Luciano Santos Santana, Gabriel Nogueira Júnior, Viviane Fernandes, Alana Freitas, Isys Lorrany, Marcos Vinicius, Maria Vania Bandeira de Matos, Lúcia Maria de Oliveira, José Mirabel dos Santos, Ellen Lima, Everaldo Pinto Fontes, Sergio Araujo, Edinete Santos e Maria Rita dos Santos.

Lotti+Caldas Comunicação – Imagens GettyImages