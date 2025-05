RioMar Aracaju recebe mais uma edição da campanha de adoção de animais

A ação acontece neste fim de semana em parceria com o programa Aju Animal

Nos dias 17 e 18 de maio, das 16h às 20h, o RioMar Aracaju será palco da 54ª edição da campanha Adoção de Estimação, que desta vez acolhe a terceira ação do ano promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), por meio do programa Aju Animal. A campanha acontece no Piso L2, ao lado da Camicado.

Neste fim de semana, cerca de 70 animais, entre cães e gatos resgatados, estarão disponíveis para adoção. Os pets adotados passarão por avaliação veterinária e receberão microchip de identificação, garantindo mais segurança e responsabilidade ao processo.

A iniciativa conta com o apoio de 10 instituições e grupos de proteção animal, como Adasfa, Canto Animal, Fraternidade Pet, UFS, Instituto Safira, SOS Vida Animal, Acolher, Thundercats, Bando de Bicho e Voluntários Pets. No sábado e domingo, além da ação de adoção consciente, haverá brindes, brincadeiras e doação de mudas.

Segundo a secretária do Meio Ambiente, Emília Golzio, a realização frequente da campanha reafirma o compromisso da gestão municipal com a causa animal. “A adoção responsável é um gesto de carinho não só com os animais, mas com toda a cidade. Levo essa causa como uma bandeira pessoal, pois além de gestora, sou também protetora. Nosso trabalho precisa caminhar lado a lado com ONGs e voluntários, unindo forças para garantir uma vida digna aos animais resgatados”, destacou.

A campanha é uma oportunidade para quem deseja transformar a vida de um animal e levar para casa um novo integrante da família.

Serviço

Quando? Dias 17 e 18 de maio (sábado e domingo), das 16h às 20h.

Onde? Piso L2 do RioMar Aracaju, ao lado da Camicado – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto GettyImages