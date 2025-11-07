RioMar Aracaju sorteia ingressos para o Pré-Caju e show de Thiaguinho

Até o dia 6 de janeiro de 2026, o RioMar realiza a campanha promocional “Sorteio no App RioMar Aracaju”, que vai premiar os usuários do aplicativo do shopping com ingressos para o Pré-Caju e para o show Thiaguinho na Praia.

O primeiro sorteio acontece no dia 12 de novembro, pela Loteria Federal, com apuração marcada para o dia 13 de novembro. Na ocasião, serão distribuídos 10 ingressos para a prévia carnavalesca:

Sábado, 15 de novembro – 01 par de ingressos para o Camarote AJU, 01 par para o Bloco Com Amor (Ivete Sangalo) e 01 par para o Bloco Torcida (Xanddy Harmonia);

Domingo, 16 de novembro – 01 par de ingressos para o Camarote AJU e 01 par para o Bloco Vumbora (Bell Marques).

Além dos acessos para o Pré-Caju, a promoção também irá sortear quatro pares de ingressos para o show “Thiaguinho na Praia”, que acontecerá no dia 10 de janeiro de 2026. O segundo sorteio será realizado no dia 8 de janeiro do próximo ano.

Para participar, basta acessar o App RioMar Aracaju, clicar no banner da promoção e realizar o cadastro ou atualizar os dados pessoais. Após a validação das informações pelo sistema, o participante receberá um número da sorte para concorrer aos prêmios.

Podem participar pessoas maiores de 18 anos, residentes em Aracaju ou na região metropolitana, que compreende os municípios de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros.

O regulamento completo da campanha, bem como as datas dos sorteios e critérios de participação, está disponível no aplicativo. A promoção é aprovada pelo Ministério da Fazenda, sob o Certificado de Autorização SPA/MF nº 04.045673/2025.

Foto Alan Morici – Frame Photo – Lotti+Caldas Comunicação