RioMar lança mais uma edição do Projeto Estrelas do Bem, em Aracaju

Com o propósito de transformar o Natal em um momento de acolhimento, esperança e partilha, o RioMar Aracaju promove de 1º a 24 de dezembro, o Projeto Estrelas do Bem. A ação social convida clientes e visitantes do shopping a participarem de uma proposta simples, lúdica e profundamente solidária: brincar e ajudar a quem mais necessita ao mesmo tempo.

Durante o período da campanha, o shopping receberá uma máquina de caça-pelúcia instalada no corredor da Kalunga, ao lado da Vivara Life. A dinâmica será familiar ao público, mas desta vez terá um novo significado. Cada jogada custará R$ 2 e todo o valor arrecadado será destinado integralmente à Pastoral do Povo da Rua, ligada à Associação de Apoio a Pessoas em Vulnerabilidade, Projeto Cirineu e Banho para Todos — organização que atua diretamente no cuidado e assistência a pessoas em situação de rua.

A iniciativa irá contribuir para a realização da tradicional Ceia de Natal promovida pela Pastoral do Povo da Rua, marcada para o dia 24 de dezembro, na Praça Fausto Cardoso, mesmo local onde acontece o Natal Iluminado. A estimativa do coordenador da Pastoral, Marcos Corrêa, é de que cerca de 250 pessoas sejam atendidas.

“Teremos uma missa à meia-noite celebrada pelo arcebispo Dom Josafá, que presidirá a pregação juntamente com outros padres. Além da ceia, também faremos a entrega de cestas básicas aos presentes. No ano passado, recebemos mais de 350 pessoas, entre pessoas em situação de vulnerabilidade e familiares da comunidade em geral”, explica.

Mais do que uma brincadeira, o Estrelas do Bem reforça o compromisso do RioMar Aracaju em promover ações que contribuam para uma sociedade mais justa e humana. A campanha conta com o apoio do Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM), parceiro do shopping em iniciativas sociais ao longo de todo o ano.

A gerente de Marketing do RioMar Aracaju destaca que, neste ano, a campanha ganha um significado especial ao fortalecer uma iniciativa que já atua diretamente na inclusão social. “Neste Natal, o projeto Estrelas do Bem se une à Pastoral do Povo da Rua para ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Cada jogada se transformará em um gesto de carinho, cada pelúcia conquistada, em um símbolo de alegria e cada R$ 2 doados representarão alimento, cuidado e dignidade para quem mais precisa”, ressalta Danielle Sônego.

Lotti+Caldas Comunicação – imagem ilustrativas