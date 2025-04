RioMar promove ação inclusiva para crianças com TEA na cidade de Aracaju

RioMar Aracaju promove ação inclusiva para crianças com TEA, em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, a Secretaria de Estado da Saúde, através do Centro de Reabilitação CER IV, em parceria com o RioMar Aracaju, promoverá uma ação especial nos dias 4 e 5 de abril. A iniciativa visa proporcionar um dia de lazer e interação para cerca de 60 crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando a importância de ações voltadas à inclusão e à qualidade de vida de pessoas dentro do espectro, além da conscientização sobre o tema.

Durante a programação especial no RioMar Aracaju, as crianças participarão de atividades lúdicas e educativas. No dia 4, no período da manhã e tarde, os pequenos visitarão a atração ‘Oceano Vivo’ e o parque temático ‘Doceria do Garfield’, além de participarem de uma sessão de contos infantis com artistas performáticos no Coworking IJCPM. Para encerrar a programação, será oferecido um lanche para a criançada.

Já no sábado (5), um grupo de 30 crianças participará de uma oficina de pintura ministrada pelo renomado artista plástico Eduardo Fabião, que comanda o Espaço Ensinart. A atividade acontecerá das 16h30 às 20h30, no espaço do coworking, e tem como objetivo estimular a expressão criativa e o desenvolvimento sensorial dos pequenos.

A iniciativa reafirma o compromisso do RioMar Aracaju com a inclusão e a responsabilidade social, oferecendo um ambiente adaptado para que as crianças com TEA possam explorar novas experiências de forma segura e divertida. A ação também reforça a importância da empatia e do respeito à diversidade, contribuindo para uma sociedade mais acessível e consciente sobre a realidade das pessoas com autismo.

SOBRE O CENTRO DE REABILITAÇÃO

Espaço especializado em reabilitação gerenciado pelo Governo do Estado, que objetiva a reabilitação de pacientes com deficiências nas 4 modalidades de atendimento: visual, auditiva, física e intelectual. O Objetivo do CER IV é promover através do atendimento de equipe multiprofissional o desenvolvimento de planos terapêuticos que visam à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência em qualquer fase da vida.

