RioMar realiza mais uma edição do Retrô Games Entre os dias 25 e 27 de julho

Entre os dias 25 e 27 de julho, o RioMar Aracaju promove mais uma edição do Retrô Games, um dos eventos mais celebrados pelos apaixonados por cultura geek, nostalgia e games clássicos. A programação acontece no Piso L2, ao lado da Camicado, e promete agitar o shopping com uma atmosfera vibrante e cheia de diversão para todas as idades.

Durante três dias, o público poderá curtir fliperamas, jogos, feira geek, apresentações de K-pop, partidas de Just Dance e muito mais. Nesta edição, o evento ganha um reforço especial com atividades dedicadas às crianças: o Retrô Kids, que acontece no sábado e domingo, às 15h. A garotada geek poderá participar de atividades, como pintura facial, desenhos em papel, pular corda, dança das cadeiras, brincadeiras com bambolê e peças de Lego – tudo em um ambiente seguro e lúdico.

O acesso ao evento é gratuito mediante inscrição no App RioMar Aracaju. O Retrô Games é uma excelente oportunidade para reunir família e amigos em um passeio cheio de memórias afetivas e experiências lúdicas.

Serviço

O quê? Edição especial do Retrô Games.

Onde? Piso L2, ao lado da Camicado.

Quando? De 25 a 27 de julho.

Horário? Retrô Games: sexta e sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 14h às 21h

Retrô Kids: Sábado e domingo, às 15h.

Acesso? Entrada gratuita mediante inscrição no app do RioMar Aracaju.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto. Igor Matias