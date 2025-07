RioMar Shopping promove edição da campanha “Adoção de Estimação”

Neste sábado, 19 de julho, cerca de 20 cães e gatos estarão em busca de um lar

Unindo amor, responsabilidade e esperança para dezenas de cães e gatos resgatados, o RioMar Aracaju realiza mais uma edição da campanha “Adoção de Estimação”. O evento acontecerá neste sábado, 19 de julho, das 16h às 19h, em frente ao edifício-garagem. O acesso é gratuito.

A iniciativa conta com o apoio de importantes parceiros como a Universidade Federal de Sergipe (UFS), Bastet e SOS Animais e tem como objetivo principal encontrar novos lares para animais abandonados ou vítimas de maus-tratos. Cada pet acolhido carrega uma história de superação e está pronto para receber uma nova chance cercado de carinho e cuidado.

“Adotar é um ato de amor que pode transformar não só a vida do pet, mas também a de quem o acolhe. Além de proporcionar um novo começo para cães e gatos em situação de vulnerabilidade, a campanha também é um convite à empatia e à reflexão sobre o papel de cada um na proteção dos animais”, destaca Vivianne Andrade, coordenadora de Sustentabilidade do RioMar.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade, reafirmando o compromisso com a guarda responsável e o bem-estar do animal.

Adoção de Estimação

O quê? Mobilização para a adoção de cães e gatos resgatados, realizada em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, Bastet e SOS Animal.

Quando? Sábado, 19 de julho, das 16h às 19h.

Onde? Estacionamento do RioMar Aracaju (em frente ao edifício-garagem) – Av. Delmiro Gouveia 400, bairro Coroa do Meio, Aracaju|SE.

Quanto? Acesso gratuito. Para adotar um animalzinho é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar o termo de responsabilidade.

Foto: Freepik – Lotti+Caldas Comunicação