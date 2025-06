RITMOS TRADICIONAIS MARCAM A SEGUNDO DIA DO FORRÓ CAJU 2025 NA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, EM ARACAJU

O segundo dia do Forró Caju 2025 foi embalado pela força dos ritmos que fazem parte da essência nordestina. Neste sábado, 31, na Praça Fausto Cardoso, o público se deixou levar pelo forró em suas diversas formas: do tradicional ao eletrônico, passando pelo forró de vaquejada, com melodias suaves e arranjos mais instrumentais.

A animação tomou conta da noite com as apresentações de Luiz Paulo, Valter Nogueira, Nando Cordel, Fulô de Mandacaru e Douglas Gavião, que fizeram a festa vibrar do começo ao fim.

Quem abriu a noite no palco Rogério foi o sergipano Luiz Paulo, levando emoção e muitas homenagens. Ele destacou alegria de participar mais uma vez do evento. “Estar no Forró Caju é sempre gratificante”, frisou, ao comentar a descentralização do evento. “A ideia é excelente, e as pessoas vão se acostumando gradualmente, já que antes tudo ficava concentrado nos mercados centrais. Agora, com essa nova programação, elas vão poder aproveitar o São João dentro da própria comunidade”.

Logo depois, foi a vez de Valter Nogueira, outro nome forte do forró raiz em Sergipe. O artista participou da primeira edição do Forró Caju, em 1993, também realizada na Praça Fausto Cardoso, e celebrou o reencontro com esse palco tão simbólico. “Estamos aqui mais uma vez pra abrilhantar essa noite. No meu repertório, sempre procuro trazer músicas alegres e tradicionais, que valorizem o nosso autêntico forró”, destacou.

Outra atração que embalou a noite foi o cantor e compositor Nando Cordel, natural de Ipojuca (PE), dono de uma trajetória marcante na música popular brasileira, especialmente por sucessos que atravessaram gerações no Nordeste, como “Você Endoideceu Meu Coração” e “É de dar água na boca”. Recebido com entusiasmo pelo público, o cantor expressou sua alegria em retornar a Aracaju: “É uma felicidade estar de volta a essa cidade querida que amo tanto”, disse.

Ele também compartilhou um pouco sobre a essência de suas apresentações, afirmando que nenhum show é igual ao outro e que cada encontro com o público carrega uma energia única, que torna cada momento especial. “Nosso show depende do feedback do público, minha produção faz um roteiro lindo, mas quando chego e vejo que o povo está numa outra vibe, eu vou junto”.

A irreverência e o carisma da banda Fulô de Mandacaru não passaram despercebidos na segunda noite do Forró Caju. Com um repertório animado, que mistura tradição e inovação, o grupo manteve o público envolvido ao som de um forró contagiante e cheio de personalidade. A banda, que firmou como uma das grandes representantes do forró nordestino, mostrou por que mantém uma base fiel de fãs por onde passa. “Estamos celebrando 24 anos de estrada, trazendo a tradição, a inovação e a ousadia como marcas do nosso trabalho. Obrigado, Aracaju. Quem acompanhou nosso show pela transmissão sentiu a energia que a gente entrega”, disse Armandinho do Acordeon, um dos líderes do grupo.

O clima de vaquejada dominou o palco Rogério com a apresentação marcante de Douglas Gavião, artista natural de São Cristóvão (SE). Com sua energia contagiante e repertório fiel às raízes do forró, ele levantou o público e reforçou a importância do evento para quem vive da música nordestina. Para o cantor, a festa é uma vitrine fundamental, especialmente para quem é da terra. Neste ano, a festa está alcançando ainda mais lugares da cidade, o que vai atrair um público maior. A Prefeitura de Aracaju está de parabéns pela iniciativa”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/SecomPMA