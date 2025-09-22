Roadshow “Aracaju de Braços Abertos” alcança mais de 200 agentes de viagens no Nordeste

Aracaju concluiu, nesta semana, o circuito do roadshow “Aracaju de Braços Abertos”, que percorreu cinco cidades do Nordeste e alcançou mais de 200 agentes de viagens e operadores turísticos. A ação tornou-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

Depois de passar por Natal (RN), no dia 15 de setembro, João Pessoa (PB), no dia 16, e Recife (PE), no dia 17, o circuito foi finalizado com as duas últimas etapas realizadas em Caruaru (PE), no dia 18, e em Maceió (AL), no dia 19 de setembro.

Ao longo do percurso, os participantes tiveram acesso a capacitações, rodadas de networking e apresentações sobre a infraestrutura hoteleira, a gastronomia e os atrativos da capital sergipana. Também conheceram a nova campanha promocional do verão aracajuano, desenvolvida para posicionar o destino como competitivo no mercado regional.

A programação foi enriquecida por pocket shows da cantora sergipana Raquel Diniz, que levou ao público um repertório marcado pela identidade cultural do estado. Os agentes ainda receberam materiais promocionais e brindes, como o Passaporte Turístico de Aracaju, doces típicos, itens de verão e lembranças personalizadas.

Mais do que divulgar os atrativos turísticos, o roadshow também se consolidou como uma oportunidade de negócios, aproximando os agentes das ofertas disponíveis para a alta temporada, que inclui um calendário robusto de eventos, como a Semana da Sergipanidade, o Moto Fest, o Pré-caju, o Festival do Caranguejo, grandes shows e o Réveillon.

Segundo o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, a ação é estratégica para ampliar a visibilidade do destino. “Queremos aproximar ainda mais os profissionais do trade turístico da nossa cidade, apresentando nossa infraestrutura, calendário de eventos e diferenciais que fazem de Aracaju uma opção acolhedora e atrativa para o verão”, destacou.

Em Caruaru (PE), os agentes de viagens aprovaram a iniciativa e elogiaram a ação. “É muito gratificante como agente de viagens receber aqui na nossa cidade um destino tão maravilhoso como Aracaju. Eu só tenho a agradecer pela disponibilidade de cada vez mais a gente renovar os nossos conhecimentos e Aracaju é um destino que a gente vende já de olhos fechados, hotéis maravilhosos e uma orla incomparável”, disse a agente de viagens Shirley Oliveira.

A recepção dos agentes de viagens de Maceió (AL) não foi diferente. “Faz mais ou menos dois anos que eu fui a Aracaju conhecer a cidade. Mas confesso que hoje me abriram os olhos, porque as oportunidades que hoje vocês trouxeram vão realmente abrir as oportunidades para grupos”, prometeu Thaísa Salomão.

“Esta é uma ação da Fecomércio Sergipe em conjunto com a Prefeitura Municipal de Aracaju. Temos também o suporte da hotelaria do nosso estado, como também de alguns serviços turísticos, com o intuito de trazer inovações e fortalecer a venda do destino Aracaju. Não temos dúvidas do bom resultado que essa ação proporcionará”, explicou Genilson Aragão, representante da Fecomércio Sergipe.

Roadshow

No turismo, um roadshow é uma ação itinerante de promoção de destinos, produtos ou serviços, realizada em diferentes cidades com o objetivo de aproximar profissionais do trade turístico das atrações apresentadas. Durante o evento, que costuma incluir palestras, capacitações, rodadas de negócios e apresentações culturais, os participantes recebem informações detalhadas sobre infraestrutura, eventos e diferenciais do destino, fortalecendo a divulgação, a comercialização e a geração de novas oportunidades de negócios.

Texto e foto AAN