Robinho Show comemora sucesso do hit “Posta aí” e prepara grandes shows

Depois de ultrapassar a marca de 2 milhões de plays nas plataformas digitais, o cantor baiano Robinho Show comemora agora o sucesso do seu mais novo hit “Posta Aí”, que é título do seu novo álbum na plataforma Sua Música com um dos repertórios mais atualizados do Brasil, que conta com grandes sucessos nacionais do ritmo.

No início deste ano, Robinho fez uma turnê em São Paulo passando por diversas cidades do interior paulista. Agora em maio, Robinho Show possui na agenda shows na Bahia dividindo palco com grandes artistas como Nadson “O Ferinha” e Toque 10.

Robinho é um dos artistas que mais crescem atualmente no ritmo da sofrência levando o arrocha nordestino para outro patamar. O cantor está preparando um verdadeiro espetáculo em suas apresentações na temporada junina onde deve rodar todo o nordeste com grandes shows.

Histórico

Natural de Alagoinhas, Estado da Bahia, filho do músico e cantor de forró pé de serra Tonho Pé de Serra, já desde muito novo se arriscava cantando playbacks na caixa de som do pai. Não demorou muito para começar a se apresentar em pequenas festas na sua cidade natal. Com aproximadamente 12 anos de idade assumiu o vocal da sua primeira banda de nome “Voa Livre”, e com ela fez o seu primeiro show pago, tendo como pagamento duas garrafas de refrigerante – história que é lembrada com muita emoção pelo artista.

Em 2019 gravou o seu primeiro CD, quando assumiu o nome artístico Robinho Show, tendo como carro chefe a música “Tatuagem”, single que em uma semana atingiu as paradas de sucesso na Bahia e Sergipe. Em 2021, após entrar no casting de artistas da sua atual produtora, a Ativa Produções, iniciou um novo projeto musical valorizando o seu estilo musical, o arrocha romântico, popularmente conhecido como sofrência. O contato para shows é o (71) 99132-5353.

Foto assessoria

Por Felipe Martins