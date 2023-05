Robinho Show recebe Prêmio Personalidades 2023 da Tv Aratu SBT

Em uma noite de muito luxo, foi realizado o Prêmio Personalidades 2023 Melhores do Ano, da Tv Aratu – Afiliada SBT – em Salvador, na Bahia. Artistas, influenciadores, empreendedores e autoridades foram homenageados e receberam o troféu das mãos do apresentador Alex Lopes. O cantor Robinho Show foi um dos premiados da noite na categoria artista musical ao lado de Solange Almeida, Baby do Brasil, Tierry, Silvanno Salles e da banda Olodum.

Um prêmio que faz jus ao reconhecimento do artista que arrasta multidões por onde passa e encanta a todos com seu jeito de ser. Uma história de garra e perseverança onde na pandemia ele trabalhava com reciclagem e hoje se apresenta nos palcos Brasil afora e possui milhões de plays nas plataformas digitais.

“Estou muito feliz e emocionado em conquistar este prêmio. Graças a Deus estamos no caminho certo e estou aqui ao lado de artistas também renomados. Agradeço a todos que me indicaram, a toda a minha equipe e a todos os fãs”, destacou Robinho.

Robinho é um dos artistas que mais crescem atualmente no ritmo da sofrência levando o arrocha nordestino para outro patamar. O cantor está preparando um verdadeiro espetáculo em suas apresentações na temporada junina onde deve rodar todo o nordeste com grandes shows.

Foto assessoria

Por Felipe Martins