Rock in RioMar celebra o mês do rock com atração nacional e bandas locais

Evento gratuito traz em sua 6ª edição o músico Egypcio, vocal da Tihuana e Cali Rock, como atração nacional

Prepare-se para curtir o melhor do rock nacional e internacional no Rock in RioMar 2025! De 10 a 25 de julho, o RioMar Aracaju promove a 6ª edição do maior evento do gênero na capital sergipana, com shows gratuitos nas praças de alimentação Rio e Mar. Neste ano, o festival ganha ainda mais força com a presença de Egypcio, vocalista das bandas Tihuana e Cali, que comanda o palco com grandes sucessos do rock brasileiro.

Com uma programação que reúne bandas covers consagradas, artistas locais e uma estrela do rock nacional, o Rock in RioMar assume o formato de festival e convida o público a celebrar a música que atravessa gerações. Os shows acontecem sempre às quintas e sextas-feiras, a partir das 19h, com entrada gratuita e classificação livre.

“O Rock in RioMar já é uma tradição aguardada por quem ama o gênero musical. Chegamos à sexta edição com um line-up que contempla diferentes estilos e épocas do rock, valorizando talentos locais e trazendo uma atração nacional de peso para embalar o mês de julho com muita atitude e energia”, destaca Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar Aracaju. Confira a programação completa:

10 de julho | Praça de Alimentação Mar | 19h

Bad Name – Os maiores clássicos das décadas de 80, 90 e 2000.

11 de julho | Praça de Alimentação Rio | 19h

Loop – Tributo a Bon Jovi e Queen, em uma noite para relembrar ícones do rock.

17 de julho | Praça de Alimentação Mar | 19h

Lady Rock – Um show especial em homenagem às grandes mulheres do rock.

18 de julho | Praça de Alimentação Rio | 19h

Gabriel Gois – O cantor sergipano interpreta os sucessos do Coldplay.

24 de julho | Praça de Alimentação Mar | 19h

Egypcio – O vocalista das bandas Tihuana e Cali revive grandes hits da carreira e clássicos do rock nacional.

25 de julho | Praça de Alimentação Mar | 19h

Loop – De volta ao palco para encerrar o festival com um tributo especial ao Guns N’ Roses.

Lotti+Caldas Comunicação – foto Rafael Melo