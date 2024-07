Rock in RioMar: Digão da banda Raimundos abre programação nesta quinta

Digão do Raimundos abre o projeto musical nesta quinta-feira, às 19h, com acesso gratuito

Aracaju se prepara para vibrar ao som das melhores bandas de rock com a 5ª edição do Rock in RioMar, o maior evento do gênero na capital sergipana. Com uma programação especial, o projeto promete agitar as quintas e sextas-feiras, de 11 a 26 de julho, trazendo para o palco das praças de alimentação, Rio e Mar, grandes nomes do cenário musical para celebrar o mês do rock.

Com uma vasta programação de shows, o Rock in RioMar recebe a roupagem de um verdadeiro festival. Ao longo do mês de julho, bandas covers e artistas renomados apresentam um roteiro musical diferenciado que movimenta diversas gerações de fãs.

“O Rock in RioMar é um projeto que já faz parte do calendário anual do nosso empreendimento e é um dos eventos mais aguardados pelo público. Chegamos em sua quinta edição, abrindo a programação com um show nacional, além das atrações covers locais que irão movimentar o mês com muito rock n roll, contemplando clientes de todas as gerações”, celebra a gerente de marketing do RioMar, Danielle Sônego.

Abrindo o evento em grande estilo, nesta quinta-feira, 11 de julho, o palco da Praça de Alimentação Mar recebe Digão, um dos maiores vocalistas do rock brasileiro. O músico promete agitar o público com um repertório de sucessos dos Raimundos, entre eles ‘Mulher de Fases’, ‘Ainda é Cedo’, ‘A Mais Pedida’, ‘Proibida pra Mim’, ‘Reggae do Maneiro’, ‘I Saw You Saying’, além de outras canções que marcaram o rock nacional e internacional.

Toda programação do Rock in RioMar é gratuita e a classificação dos shows é livre. Confira as atrações que irão movimentar o mês do rock no RioMar Aracaju:

11 de julho, às 19h – Praça de Alimentação Mar

Digão (Raimundos): Atração nacional que promete uma noite inesquecível com grandes sucessos da banda e outros sucessos do rock.

12 julho, às 19h – Praça de Alimentação Rio

Newrox: Interpretando os clássicos de Charlie Brown Jr, trazendo a energia e a irreverência da banda para o público.

18 julho, às 19h – Praça de Alimentação Rio

Sgt. Mostarda: Um tributo especial aos The Beatles, revivendo os maiores hits do quarteto de Liverpool.

19 de julho, às 19h – Praça de Alimentação Mar

LOOP: Apresentação dedicada às músicas de Bon Jovi e Queen, garantindo uma noite de pura nostalgia e emoção.

25 de julho, às 19h – Praça de Alimentação Rio

Caju Peppers: Banda que promete incendiar o palco com os sucessos do Red Hot Chili Peppers.

26 de julho, às 19h – Praça de Alimentação Mar

LOOP: Retorna ao palco para fechar o evento com chave de ouro, desta vez com um tributo ao Guns N’ Roses.

