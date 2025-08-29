Roda de Samba do Clube comanda o after da corrida We Can Run Rede Primavera Saúde

A energia da Roda de Samba do Clube vai comandar o after da corrida We Can Run Rede Primavera Saúde, que acontece no dia 6 de setembro, a partir das 16h, no Central Garden. Formado por JPê Souto, Thamires Soares, Flavinho Britto e Igor, o grupo é conhecido como o núcleo artístico do Clube e já conquistou o público sergipano com apresentações em grandes eventos, como o Sarauzin, atraindo uma legião de fãs em edições sempre lotadas e temáticas.

Formada por amigos e músicos apaixonados por samba e pagode, a banda é conhecida por levar alto astral, alegria e amizade a cada apresentação. O repertório não tem limites: do pagode aos hits de outros ritmos, tudo é adaptado para manter a vibe lá em cima e fazer todo mundo dançar. Para quem já acompanha o grupo, a promessa é de mais energia, além de uma experiência única e descontraída.

“A ideia é que o participante, depois de dar o seu melhor na pista, tenha também um momento de celebração. A música ajuda a manter a energia, cria um ambiente de confraternização e faz desse encontro algo diferente para quem participou do desafio”, explica Bruno Oliveira, idealizador da prova.

A We Can Run vai além do desafio esportivo, oferecendo experiência e diversão para todos os perfis de corredores. “É uma corrida feita para quem corre sério, para quem corre de zoeira e para quem só quer viver essa experiência. Misturamos o que já sabemos fazer de melhor: entretenimento, conexão de pessoas e movimento do wellness, resultando em uma corrida que termina no after”, acrescenta.

We Can Run

Com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km, a prova marca a estreia do Clube no universo running. As inscrições estão abertas pelo Sympla e na loja oficial do evento, localizada no Shopping RioMar (mall principal, em frente à Drogasil), que funciona como ponto de vendas e atendimento, além de oferecer experiências exclusivas. Cada inscrito recebe número de peito e camisa oficial, itens obrigatórios para ter acesso à arena.

A We Can Run também premiará os três primeiros colocados nas categorias geral, feminina, masculina e PCDs em cada distância. Os vencedores receberão prêmios especiais: o 1º lugar ganha um full pass para eventos do Clube em 2025 e 2026, o 2º lugar recebe R$ 500 em consumação no OTTO, e o 3º lugar garante uma diária no Aquarius Hotel Aracaju.

O evento tem patrocínio da Rede Primavera Saúde, Celi Construtora, Contorno, Cohab Premium Imobiliária, Porto Seguro, Unipio, Heineken 0%, Hospital de Olhos de Sergipe, Banese Card e Riomar Shopping. A realização é do Clube, que se destaca como a única produtora de eventos em Sergipe — e uma das poucas do Nordeste — patrocinada oficialmente pelo Sympla, uma das maiores plataformas de bilheteria do país.

Texto e foto NV Comunicação