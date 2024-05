Roda de Samba do Clube e convidados agitarão o Museu da Gente

Adriane Fraga e João da Passarada estão entre os convidados especiais

O Clube promete mais uma edição épica do Sarauzin! O evento acontece neste sábado, 18, a partir das 17h, no Museu da Gente Sergipana, com a Roda de Samba do Clube e convidados especiais. A 30ª edição da festa traz o tema “São João Caipira” e o verde-água como cor oficial.

A mistura de ritmos, a excelente organização e o público alto astral são as marcas registradas do Sarauzin. Nesta edição, o cantor Fellipe Mariano abrirá os trabalhos. O ponto alto da festa será a apresentação da Roda de Samba do Clube, sob o comando de Igor, Geo Cantor, Gui Oliveira e Matheus Andrade, além das participações especiais de Adriane Fraga, Dedé Brasil, João da Passarada e Igor Sanfona. A principal missão é misturar samba com forró, proporcionando uma experiência diferenciada e inesquecível ao público.

Padrão Clube, o Sarauzin fará seis horas de festa e contará com uma super estrutura, pensada para receber os pagodeiros e forrozeiros da melhor forma. Para completar a diversão, o público poderá desfrutar do chopp do Clube e dos drinks do Samba Gin, além de comidas típicas da Pandoro Delicatessen e de um cardápio especial do Espetinho Aju.

Os ingressos do Sarauzin XXX estão à venda na Houze da Bázico, localizada na Praça Assis Chateaubriand, nº 183, bairro Salgado Filho, e também no site Sympla. Também é possível fazer a aquisição dos ingressos com 15% de desconto por meio dos comissários oficiais do evento.

O Sarauzin conta com patronício da Contorno, Grupo Pio Décimo, Laredo Urbanizadora e Bázico. O apoio cultural é do RioMar Aracaju e Vida Assistência e Saúde. Para saber mais sobre o Sarauzin, siga @sarauzinn e @soudoclube no Instagram. Outras informações sobre o evento podem ser adquiridas por meio do telefone (79) 99975 1218 (WhatsApp).

SERVIÇO

Sarauzin – edição XXX

Data: 18/05

Horário: 17h

Local: Museu da Gente Sergipana (Av. Ivo do Prado, 398, Centro)

Ingressos: Houze da Bázico, Sympla e por meio dos comissários oficiais

Informações: (79) 99975 1218 (WhatsApp), @sarauzinn e @soudoclube

Fonte e foto NV Comunicação