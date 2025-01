Rodovia Inácio Barbosa terá alteração aos domingos e feriados

O BPRV, Órgão de trânsito rodoviário da Polícia Militar, integrado com os órgãos de trânsito estadual, o DER e a SMTT de Aracaju iniciará a partir de 26 de janeiro do corrente ano, a operação “VERÃO SENTIDO ÚNICO” que ocorrerá inicialmente aos domingos e feriados.

A operação deixará a rodovia em sentido único a partir das 09 horas da manhã até às 14 horas, onde a rodovia terá, a partir da rotatória da avenida deputado Clóvis Rollemberg com Inácio Barbosa até a avenida Dr Walter Bastos, apenas o sentido Aracaju- Mosqueiro.

A SMTT fará a redistribuição das linhas durante esse horário para a adequação do transporte público.

“A intenção é tentar fazer com que o fluxo nessa região dos bares tenha fluidez, principalmente na hora em que as pessoas descem aos bares, para que diminua os transtornos e os engarrafamentos na região”, afirma o TC Silveira, CMT do BPRV.

O BPRV atuará durante todo o dia para adequar as condições de trânsito durante a operação com 6 viaturas e 20 PMs, aumentando não só o controle da região, mas também o policiamento ostensivo na área.

Texto e foto BPRv