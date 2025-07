Rodrigo Fontes celebra chegada de ônibus elétricos e sucesso do São João em Sergipe

Em pronunciamento realizado nesta terça-feira (1º), durante o Grande Expediente da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Rodrigo Fontes (PSB) destacou dois grandes marcos recentes para a capital sergipana: o avanço rumo a um transporte público mais moderno e o êxito dos festejos juninos promovidos pelo Governo do Estado e pela Prefeitura.

“Um passo histórico para o transporte público de Aracaju”

Ao comentar a entrega de 15 ônibus 100% elétricos na última sexta-feira (27), Rodrigo demonstrou entusiasmo com o início da renovação da frota.

“Sexta-feira foi um dia muito importante para a cidade de Aracaju. Foi dado o primeiro passo para que Aracaju deixasse de ser a capital com o transporte público mais antigo e passasse a ter o mais moderno do Nordeste”, declarou.

Os novos veículos — equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade — fazem parte de uma modernização que ainda inclui mais 15 ônibus elétricos e outros 130 Euro 5, modelo menos poluente. Fontes fez questão de reconhecer o esforço conjunto para que isso fosse possível. “A prefeita Emília mostrou compromisso com o sentimento da população aracajuana. E essa conquista só foi possível porque nós, vereadores, aprovamos esse projeto com responsabilidade e pensando no futuro da cidade”, afirmou.

O vereador também adiantou que a gestão municipal deverá assinar, ainda nesta semana, a ordem de serviço para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). “É uma administração que ouve o povo e age conforme as prioridades que a população aponta nas pesquisas. E saúde e transporte sempre aparecem no topo das demandas”, pontuou.

“O Arraiá do Povo foi um divisor de águas”

Rodrigo Fontes também elogiou o São João deste ano, com destaque para o Arraiá do Povo, promovido pelo Governo de Sergipe na Orla da Atalaia, e para o tradicional Forró Caju, organizado pela Prefeitura de Aracaju.

“Foi o primeiro ano em muito tempo em que as pessoas saíram pra curtir o São João com empolgação. Teve gente de Caruaru, de João Pessoa, vindo conhecer o São João de Aracaju. A rede hoteleira ficou com 100% de ocupação”, disse o parlamentar, citando um relato de um familiar que é empresário do setor.

Fontes também elogiou o espaço Acolher, iniciativa do governo estadual voltada a grupos vulneráveis, como crianças e pessoas em situação de rua. “Você vê ali os pais e mães trabalhando, enquanto as crianças são bem tratadas, com colchões novos, ar-condicionado, alimentação digna. Isso mostra o carinho e o respeito que o governador Fábio Mitidieri e a secretária Erika têm com o povo”, disse.

O vereador ainda destacou a atuação dos ambulantes e o impacto econômico do período junino. “Vi todos aqueles trabalhadores fardados, com luvas, servindo com dignidade. Pra gente, é festa. Pra muitos deles, é o mês em que garantem o sustento do ano inteiro”, comentou.

Sobre os grandes shows realizados, ele enfatizou: “Tivemos portões fechados tanto no Forró Caju com Wesley Safadão quanto no Arraiá do Povo com Natanzinho. Isso mostra o sucesso do evento. Quando o portão se fecha, é porque a cidade está cheia, e o emprego está aberto. Uber rodando, churrasquinho sendo vendido, hotéis cheios recolhendo impostos. Isso não é gasto, é investimento que retorna em forma de renda, tributos e autoestima para o nosso povo”.

Reconhecimento coletivo

Em apartes, os vereadores Fábio Meirelles e Maurício Maravilha reforçaram a importância da atuação da Câmara para os avanços registrados. Fontes concordou: “Foi graças ao apoio unânime dos vereadores que conseguimos aprovar o empréstimo para a compra dos ônibus elétricos. Isso mostra que esta Casa está sintonizada com os anseios da população”.

Por Miza Tâmara – Foto: Luana Pinheiro