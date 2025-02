Rodrigo Fontes destaca avanços de políticas públicas na Educação e Saúde do Estado

Nesta quinta-feira, 13, o vereador Rodrigo Fontes (PSB) ao fazer uso da tribuna no grande expediente da Câmara, apoiou o projeto defendido pela vereadora Moana Valadares (PL) e também destacou investimentos do Governo do Estado direcionados para as áreas da Educação e Saúde.

“Durante o pronunciamento da vereadora Moana, não tive tempo de fazer um aparte e manifestar o meu apoio ao projeto de estabelecer em Aracaju uma escola cívico-militar. É facultativo para os pais colocarem ou não seus filhos nestas escolas, mas você não pode tirar o direito das pessoas que acreditam na escola cívico-militar de ter está opção para a Educação dos seus filhos. Você pode não querer que seu filho estude, mas não pode exigir que os filhos dos outros não possam estudar. Você pode contar comigo, vereadora Moana”, apoiou Rodrigo.

Ainda falando sobre o tema Educação, Rodrigo Fontes destacou que ficou muito feliz de ter participado da inauguração de várias escolas estaduais no decorrer do último ano. “Eu fiquei impressionado com o nível da educação pública do Estado de Sergipe. Eu vi escolas climatizadas, laboratório de ciências, laboratório de informática. Em cada inauguração que eu fui, eu vi o brilho nos olhos dos diretores, vi diretoras emocionadas”, relembrou.

O parlamentar disse também que o melhoramento da estrutura e condições de ensino das escolas públicas do Estado tem repercutido na migração de alunos da rede particular para a rede pública estadual de ensino.

“Uma coisa que está acontecendo, o vereador Janelinha, que é proprietário da Escola Particular, pode ter percebido isto, é que muitos alunos das escolas particulares estão mudando para as escolas da rede estadual de ensino. A rede estadual hoje além do ensino de qualidade, tem uma merenda com camarão, com costela, uma alimentação que muitos alunos da rede não teriam em sua própria casa”, destacou.

Rodrigo Fontes aproveitou a oportunidade para parabenizar o governador, Fábio Mitidieri e o secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri, pela entrega de 14 novas viaturas do SAMU para os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. “Isso vai diminuir consideravelmente o tempo-resposta nas situações de emergência”, salientou.

O parlamentar também destacou o programa Opera Sergipe. “Esse é um programa que tem diminuído substancialmente as filas de cirurgias eletivas em todo o Estado. Agora vai começar uma nova fase, com cirurgias de média complexidade. A obesidade hoje é uma das doenças que mais mata no mundo e o Governo de Sergipe, através do Opera Sergipe, vai começar a ofertar cirurgia bariátrica. Quero parabenizar o trabalho feito pelo governador Fábio e o secretário Cláudio Mitidieri, pelos avanços obtidos na área da saúde”, encerrou.

Por Miza Tâmara – Foto: China Tom