Rodrigo Fontes participa da 24ª Marcha de Gestores e Legisladores Municipais em Brasília

Rodrigo Fontes está participando da 24ª edição da Marcha de Gestores e Legisladores Municipais, que acontece em Brasília. A iniciativa reúne vereadores de todas as regiões do país até a próxima sexta-feira (25/04), promovendo debates sobre temas fundamentais para a gestão pública e o fortalecimento do poder legislativo municipal.

O parlamentar foi à capital federal acompanhado de outros colegas da Câmara Municipal de Aracaju: Selma França (PDT), Maurício Maravilha (União Brasil), Sargento Byron Estrelas do Mar (MDB), Ricardo Vasconcelos (PSD), Levi Oliveira (PP), Sávio Neto de Vardo (Podemos), Soneca (PSD) e Moana Valadares (PL), fortalecendo a representação da cidade no evento e ampliando a troca de experiências entre os legisladores.

Rodrigo Fontes destacou a importância do congresso para o aprimoramento do seu mandato em Aracaju. “Esse congresso é muito importante. Estou adquirindo muito conhecimento para fazer um bom mandato como vereador em Aracaju, com mais preparo, mais responsabilidade e mais compromisso com a população”, afirmou.

Ele também ressaltou a grandiosidade do evento: “A 24ª edição da Marcha de Gestores e Legisladores Municipais é a maior mobilização legislativa municipalista da América Latina. É um espaço essencial para troca de experiências e fortalecimento do nosso papel nos municípios”, completou.

Durante a programação, estão sendo discutidos temas como a reforma tributária, o novo pacto federativo, financiamento da saúde e educação, entre outros assuntos que impactam diretamente os municípios.

A participação de Rodrigo reforça seu compromisso em buscar constantemente mais qualificação e informação para representar melhor os aracajuanos na Câmara Municipal.

Por Miza Tâmara