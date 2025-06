Rodrigo Fontes prestigia homenagem aos profissionais de enfermagem na Câmara de Aracaju

Na manhã desta segunda-feira (2), a Câmara Municipal de Aracaju sediou a Sessão Especial do Prêmio Profissional de Destaque da Enfermagem Sergipana 2025. A solenidade, promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), homenageou enfermeiros, técnicos e auxiliares que se destacaram em áreas como atenção básica, saúde mental, urgência e ensino. O vereador Rodrigo Fontes (PSB) marcou presença no evento e reforçou seu compromisso com a valorização da categoria.

“Valorizar os profissionais de enfermagem é reconhecer o papel essencial que desempenham na saúde pública. Eles são a linha de frente no cuidado com a população, e seu trabalho merece todo o nosso respeito e reconhecimento”, declarou o parlamentar durante a sessão.

A presidente do Coren/SE, Maria Silva, destacou a importância da iniciativa como forma de visibilidade e incentivo à profissão. “Este prêmio é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação dos profissionais de enfermagem que, diariamente, contribuem para a melhoria da saúde em nosso estado. É um momento de celebração e de reafirmação do nosso compromisso com a valorização da categoria.”

O Prêmio Profissional de Destaque da Enfermagem Sergipana é realizado anualmente e integra as atividades da Semana de Enfermagem, fortalecendo a identidade e o protagonismo da profissão. Os homenageados foram escolhidos por suas contribuições técnicas, humanas e éticas no exercício da enfermagem em diversas regiões do estado.

A presença de autoridades e lideranças políticas na sessão especial, como a do vereador Rodrigo Fontes, reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à melhoria das condições de trabalho, formação contínua e reconhecimento institucional dos profissionais da enfermagem sergipana.

Por Miza Tâmara – foto China Tom