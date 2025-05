Rodrigo Fontes prestigia inauguração do Centro de Treinamento de Ginástica Rítmica

Na manhã desta sexta-feira, 15, o vereador Rodrigo Fontes participou da solenidade de inauguração das novas instalações do Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, em Aracaju. O evento contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, do ministro do Esporte, André Fufuca, e da secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas.

O centro foi totalmente reformado e climatizado, com um investimento de R$ 686.939,28. As melhorias incluem a modernização das áreas de treino, ampliação do vestiário feminino com implantação de hidromassagem, construção de sala médica, de reunião e administrativa, além da climatização completa do ginásio e do refeitório.

Atualmente, o CT abriga 14 ginastas da seleção adulta e oito da seleção juvenil, incluindo duas atletas sergipanas. No último sábado, 10, o grupo conquistou um feito histórico: a medalha de ouro no all-around da etapa de Portimão, em Portugal, da World Challenge Cup.

Para Rodrigo Fontes, o investimento representa um marco para o esporte em Sergipe. “É um orgulho para nós, sergipanos, abrigar um centro de excelência como este. A ginástica rítmica já trouxe conquistas importantes para o país e, com essa nova estrutura, temos certeza de que ainda colheremos muitos frutos. Investir no esporte é investir em talento, disciplina e oportunidade para a nossa juventude”, afirmou o vereador.

Ele também parabenizou o Governo do Estado pela iniciativa e reafirmou seu compromisso com a valorização do esporte. “O esporte transforma vidas. Como vereador, estarei sempre ao lado de ações que fortaleçam nossos talentos e proporcionem meios para que eles brilhem no Brasil e no mundo”, completou.

Por Miza Tâmara – foto assessoria