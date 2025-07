Rodrigo Fontes se licencia do mandato e presta homenagem à enfermagem durante posse

Em um discurso emocionado na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Rodrigo Fontes (PSB) anunciou sua licença do mandato e destacou os motivos que o levaram a abrir espaço para o suplente Marcel Azevedo (PSB), enfermeiro e presidente do Coren-SE. A decisão foi apresentada como um gesto de reconhecimento à enfermagem e uma forma de garantir representatividade à categoria no Legislativo municipal.

Durante a cerimônia de posse realizada nesta terça-feira, 22, Rodrigo afirmou que sua saída, mesmo temporária, foi motivada por um sentimento de justiça. “Cheguei a esta Casa graças aos votos do povo aracajuano, mas também graças aos votos de todos os meus companheiros de chapa. Nada mais justo do que permitir que aqueles que me ajudaram também possam participar deste mandato”, declarou.

O parlamentar destacou que a construção da decisão contou com o apoio da direção estadual e municipal do PSB. Em especial, mencionou o secretário estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri, que, segundo ele, o procurou para sugerir o gesto em homenagem aos profissionais da enfermagem. “Ele me disse: ‘Rodrigo, eu quero fazer uma homenagem aos enfermeiros. Quero que a enfermagem tenha uma voz na Câmara dos Vereadores’. Eu disse que esse compromisso com Marcel eu já tinha. Voltei nele uma semana depois da eleição”, relatou.

Em sua fala, Rodrigo fez questão de reconhecer a trajetória de Marcel e elogiou a escolha do substituto. “Essa Casa, esse assento é de vocês. Tenho uma grande alegria e tranquilidade de saber que minha cadeira será ocupada por um homem decente. Se Marcel trabalhar com o mesmo amor que demonstra pelo Coren, Aracaju terá um vereador brilhante”, afirmou, bastante emocionado.

O gesto foi recebido com aplausos no plenário e interpretado como um marco simbólico de valorização dos profissionais da saúde, especialmente da enfermagem. A fala do vereador encerrou a solenidade em tom de despedida temporária, mas com forte carga simbólica e de reconhecimento público.

Com a licença oficializada, Marcel Azevedo assume o mandato como vereador por um período de quatro meses, trazendo consigo a responsabilidade de representar uma categoria que há anos aguardava por um novo espaço de fala na Câmara Municipal.

Texto e foto Miza Tâmara