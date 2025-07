Rodrigo Fontes se reúne com Sindicato dos Médicos para discutir Reforma da Previdência Municipal

O vereador Rodrigo Fontes (PSB) participou de uma reunião no Sindicato dos Médicos de Sergipe (SINDMED) para debater os impactos da proposta de Reforma da Previdência Municipal, que será votada nesta semana na Câmara de Vereadores de Aracaju. O encontro aconteceu na última segunda-feira (7) e reforçou o compromisso do mandato com o diálogo e a defesa dos direitos dos servidores públicos, especialmente os profissionais da saúde.

Durante a reunião, o vereador ouviu atentamente as considerações da diretoria da entidade sobre os pontos mais sensíveis da proposta em tramitação no Legislativo municipal. “Esse é um momento de escuta e de responsabilidade. Estamos tratando de um tema que afeta diretamente a vida de centenas de servidores. É fundamental ouvir as entidades representativas antes de qualquer posicionamento definitivo”, destacou Rodrigo Fontes.

Participaram da reunião o vice-presidente do SINDMED, Argemiro Macedo, e os diretores Luiz Carlos Spina e Brunno Goes. Os representantes da entidade médica apresentaram suas preocupações com possíveis prejuízos aos direitos adquiridos dos profissionais e cobraram transparência no processo de tramitação do projeto.

O vereador reforçou seu compromisso com uma atuação responsável e alinhada com os interesses da população. “Vamos seguir abertos ao diálogo com todas as categorias, sempre atentos ao que é justo e possível dentro do cenário fiscal do município, mas sem ignorar os impactos que mudanças como essa podem gerar”, afirmou.

A proposta da Reforma da Previdência deve ser apreciada pelo plenário da Câmara de Aracaju ainda nesta semana. O vereador segue acompanhando o tema de perto, com atenção especial às demandas dos servidores e à preservação dos direitos fundamentais de cada categoria.

Texto: Miza Tâmara – Foto: Isabela Carvalho