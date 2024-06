Rogério Carvalho é convidado para palestrar em evento nacional sobre oncologia

‘Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte e Nordeste’ acontece nos dias 24 e 25 de julho, em Aracaju, e também contará com a presença da escritora e palestrante, Monja Coen

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) será um dos palestrantes da 6ª edição do ‘Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte e Nordeste’, que acontece em Aracaju nos dias 24 e 25 de julho. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e Grupo de Apoio a Crianças com Câncer de Sergipe (GACC Sergipe) e debaterá políticas públicas voltadas ao câncer e discutir temas relevantes, especialistas renomados do Brasil vão compartilhar experiências com o público. Além do parlamentar sergipano, a escritora e palestrante Monja Coen também será palestrante.

Médico por formação e com vasta experiência em gestão pública de saúde, Carvalho destacou a importância do evento, sobretudo por trazer discussões importantes sobre o câncer infantil, uma terrível mazela social que, segundo dados do segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), prevê cerca de 8 mil novos casos no Brasil até 2025. “Participar desse evento é uma honra e uma responsabilidade que acolho com grande seriedade. Acredito profundamente na importância de discussão como esta que proporcionam uma plataforma vital para discutir e debater políticas públicas voltadas ao combate do câncer”, afirmou.

“Estar ao lado de renomados especialistas e de personalidades como a Monja Coen é uma oportunidade ímpar para compartilhar experiências e aprender. A relevância deste fórum é ainda mais acentuada pela necessidade urgente de abordarmos o câncer infantil, pois a troca de conhecimentos e a busca por soluções efetivas são essenciais para enfrentarmos essa realidade e, juntos, podemos fazer a diferença na vida de milhares de crianças e suas famílias. Este evento não é apenas um debate, mas um passo importantíssimo em nossa luta contra o câncer, e estou profundamente comprometido com essa causa”, acrescentou.

A coordenadora de captação de recursos do GACC, Sineide Gomes, fez a entrega oficial do convite ao senador Rogério nesta sexta-feira, 14, e reforçou a gratidão da instituição com a presença do parlamentar no evento, sobretudo pela parceria que ele tem com o trabalho desenvolvido e pelos recursos destinados – que totalizaram mais de R$ 400 mil nos últimos dois anos. “O senador Rogério tem toda essa expertise também no setor, já trabalhou na saúde e, portanto, é uma pessoa muito importante que vai contribuir bastante neste nosso fórum. O GACC é uma instituição que se mantém por doações, então estamos sempre desenvolvendo e criando projetos justamente para manter essa sustentabilidade da instituição”, revelou.

“Com isso, as emendas parlamentares são de grande importância para essa sustentabilidade, para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo GACC. Por isso, estamos muito felizes com a aceitação do convite que fizemos ao senador Rogério Carvalho, que com certeza contribuirá muito para as políticas públicas e oncológicas aqui da região”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos