Rogério é contra PL que equipara aborto legal a crime de homicídio

De acordo com o petista, essa proposta não é somente desumana, mas bastante perigosa, podendo desencorajar vítimas de denunciar seus agressores e buscar ajuda médica

Nesta sexta-feira, 14, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) manifestou-se veementemente contrário ao Projeto de Lei 1904/24, que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Segundo o parlamentar, a medida poderia resultar em penas mais severas para mulheres vítimas de estupro que optassem pela interrupção da gravidez do que para os próprios agressores.

“Transformar vítimas de estupro em criminosos é algo cruel e completamente inadmissível. É penalizar a vítima mais do que o agressor”, afirmou Carvalho, destacando a gravidade de tratar mulheres que já passaram por traumas severos como criminosas, exacerbando ainda mais seu sofrimento e injustiça.

Ainda na opinião do senador petista, os autores do projeto demonstram “total insensibilidade e falta de compaixão”. “Quem está propondo isso não tem amor pela vida e está colocando em risco milhares de crianças e mulheres. Além disso, está apoiando os estupradores”, reiterou

“Essa proposta não é somente desumana, mas também perigosa, pois pode desencorajar vítimas de denunciar seus agressores e buscar ajuda médica”, acrescentou.

Desse modo, Carvalho garantiu que utilizará todos os recursos possíveis para barrar o avanço do PL no Senado Federal. “Se depender do nosso mandato, esse projeto terá toda a nossa oposição e não será aprovado no Senado Federal, pois precisamos focar nossas ações em defesa dos direitos das mulheres e nos manter firmes na luta contra qualquer forma de violência e opressão”, destacou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes