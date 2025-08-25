Rogério Sobral entrega cestas básicas e reforça compromisso social em Ribeirópolis

Prefeito Rogério Sobral realiza entrega de milhares de cestas básicas em Ribeirópolis, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade com apoio da deputada Maisa Mitidieri.

O município de Ribeirópolis viveu nesta quarta-feira, 20, um momento de grande relevância social com a entrega de milhares de cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. A ação, liderada pelo prefeito Rogério Sobral, tem como objetivo ampliar a rede de assistência e garantir mais dignidade para os moradores que enfrentam dificuldades.

Segundo informações da Prefeitura de Ribeirópolis, a iniciativa foi possível graças à articulação da deputada estadual Maisa Mitidieri, que intermediou os recursos junto aos órgãos competentes. “Nesta quarta-feira realizamos a entrega de milhares de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social. Uma ação que reafirma nosso compromisso com cada ribeiropolense. Agradeço de forma especial à deputada estadual Maisa Mitidieri, que articulou a chegada desse benefício. Seguimos juntos, construindo um novo tempo!”, declarou o prefeito Rogério Sobral.

A entrega das cestas se soma a outras políticas públicas de fortalecimento da assistência social desenvolvidas no município. Em um estado onde milhares de famílias ainda convivem com a insegurança alimentar, ações desse porte representam não apenas o suporte emergencial, mas também o fortalecimento das políticas de inclusão.

Para a deputada Maisa Mitidieri, o trabalho conjunto entre o Legislativo e o Executivo é essencial para que novos benefícios sejam conquistados. “Esse é o resultado da união de esforços em prol do povo de Ribeirópolis. Seguiremos empenhados em trazer ainda mais avanços sociais para o município”, destacou a parlamentar.

Com a ação, Ribeirópolis reforça o compromisso de apoiar famílias em vulnerabilidade e amplia a rede de proteção social, fortalecendo a solidariedade e a cidadania no município.

Texto e foto assessoria